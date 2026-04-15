La Cámara de Comercio forma a una veintena de mujeres de Monesterio en moda y confección

Un total de 22 mujeres finalizan esta semana su periodo de formación, a través de los cursos que imparte la Cámara de Comercio de Badajoz, en Monesterio. A lo largo de esta semana concluyen dos acciones formativas, en modalidades avanzada y básica, en la especialidad de proyectos de moda. En el primero, han participado 20 alumnas. Se trata, explica Sandra Díaz, responsable de la oficina de la Cámara de Comercio en Monesterio, de un grupo de mujeres “emprendedoras” que ya participaron en la primera edición de esta formación y, “dada su implicación”, han vuelto a apostar por esta modalidad, con la que se pretende “profesionalizar, consolidar y hacer crecer su iniciativa empresarial”, con el objetivo de conseguir su incorporación al mercado laboral.

La segunda modalidad, (básica), ha contado con la participación de otras 12 alumnas, todas ellas “interesadas” en iniciarse en el emprendimiento en el sector de la moda. Ambas acciones formativas forman parte del programa ‘Emprendedoras’, con el que la Cámara de Comercio persigue la creación y consolidación de empresas lideradas por mujeres, sensibilizadas hacia su autoempleo, a través de formación, asesoramiento y apoyo en las distintas fases de la puesta en marcha de un proyecto empresarial.

Mucha participación

Desde la Cámara de Comercio se destaca la “gran aceptación” que están teniendo estos cursos en Monesterio y otras localidades de la comarca. Según Sandra Díaz, la Cámara “trabaja para conocer las necesidades de formación e inserción del territorio” y, en este sentido, avanza que, “pese a que Tentudía es una de las comarcas extremeñas con menor número de habitantes, sin embargo, es uno de los territorios con mayor número de participantes y demandantes de este tipo de formación”.

De cara al verano, recuerda Díaz, comenzará el curso para la obtención del carnet de conducir tipo ‘B’. “Dada la repercusión y el éxito de la pasada edición”; este año, la organización ha duplicado el número de plazas, hasta las 50. El curso se desarrollará del 8, al 17 de julio, en las autoescuelas de la localidad. “En dos días se llenó el número de matrículas” y, actualmente existe “lista de espera”.

Socorrismo Acuático

Con la intención de que el alumnado tenga su titulación antes de la próxima temporada de bajos, durante estos días, se publicita un curso en la modalidad de socorrismo acuático y mantenimiento de piscinas, que se celebrará en la localidad de Calera de León. “Formación presencial y curso superintensivo, de 150 horas de duración”, cuyo plazo de matrículas permanece abierto hasta el próximo día 15 de mayo. El curso se impartirá entre los días 5, al 24 de junio. Se pretende, remarca Sandra Díaz, que, “el alumnado posea su titulación antes de que los ayuntamientos procedan a la apertura de sus piscinas municipales”. Las personas interesadas deben tener entre 16 y 30 años, y estar en situación de desempleo.

También permanece abierta una segunda acción formativa en Cabeza la Vaca, en la modalidad de moda y confección, destinado a mujeres mayores de 18 y menores de 64 años. El curso se impartirá entre los días 19 de mayo, al 7 de julio.

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Finalmente, se informa de otro curso, en la localidad de Bienvenida, para la obtención del carnet de conducir, con “cupo repleto y lista de espera”, (25 plazas), que se celebrará entre los días 15 de junio, al 17 de julio.