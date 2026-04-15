Puebla de la Calzada celebra la X edición del Encuentro Enogastronómico Vegas Bajas

El sabor de los vinos y la cocina extremeña volverá a protagonizar este sábado la X edición del Encuentro Enogastronómico Vegas Bajas en la Plaza de España de Puebla de la Calzada. La cita, organizada por el ayuntamiento local y la empresa Vinium con el apoyo de la Diputación de Badajoz y la Asociación Comarcal Adecom Lácara, espera superar sus mayores cifras de asistentes con más de 3.000 personas y un consumo previsto de 5.000 tapas y 2.500 botellas de vino. Bajo el lema 'Saborea el Guadiana a través de los sentidos', el encuentro se ha consolidado como un referente para la promoción de los productos locales y la creación de empleo en la industria agroalimentaria regional.

Apoyo a la industria local

Juan María Delfa, vicepresidente primero de la diputación y alcalde de la localidad, ha destacado que el encuentro tiene un mérito especial, ya que Puebla de la Calzada no dispone de bodegas ni viñedos en su término municipal. Pese a ello, la jornada pondrá en valor el altísimo nivel de los profesionales hosteleros y servirá como escaparate para los negocios de la región. Además, la programación está pensada expresamente para un público familiar, incluyendo actividades para todas las edades y animación musical durante todo el día para dinamizar el centro del municipio.

Gastronomía para todos

En el apartado culinario, se han preparado propuestas que incluyen una tosta de tataki de atún con guacamole, brioche de pulled pork con siracha, pimiento del piquillo relleno de ensaladilla, sardina ahumada con miel y un crujiente de las dehesas, además de un coulant de chocolate como postre. Es fundamental señalar que la organización ha cuidado la inclusión alimentaria ofreciendo tres tapas especiales para personas con intolerancias, consistentes en patatas bravas, brochetas y cucuruchos de torreznos. Todas estas raciones tendrán un precio de 2,5 euros, mientras que las copas de vino costarán 2 euros, existiendo también un pack especial de 25 euros que incluye comida, bebida y participación en sorteos.

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Variedad vitivinícola

La representación de las bodegas contará con trece firmas regionales y una invitada, presentando una oferta que abarca desde vinos semidulces y espumosos hasta cavas y nuevas bebidas aromatizadas para atraer a todo tipo de consumidores. Entre las bodegas participantes se encuentran Toribio, Martínez Paiva, Romale, Orán, Sabores Extremeños, Viñedos Pozanco, Palacio Quemado, Ruíz Torres, Alaude, Altos de Montánchez, La Soledad, Pago de las Encomiendas y La Estrella. La bodega invitada de esta edición es Bodegas Alvear, procedente de Montilla, que mostrará sus novedades a los visitantes en este encuentro ya consolidado en la comarca.