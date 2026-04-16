Educación
La diputación impulsa los ‘Diálogos educativos para la convivencia y la memoria democrática’
La diputación provincial y la Fundación Cives colaboran en este encuentro escolar el 17 y 18 de abril para reflexionar sobre los valores democráticos a través de la educación
La Crónica de Badajoz
La Diputación de Badajoz participa activamente en la organización de los ‘Diálogos educativos para la convivencia y la memoria democrática’, una cita que se celebrará este viernes 17 y sábado 18 de abril en la capital pacense. El encuentro, que tendrá como escenario la Sede Financiera de Cajalmendralejo (Paseo de San Francisco), busca reunir a alumnado, profesorado y especialistas en torno a la construcción de una sociedad basada en los derechos humanos y el pensamiento crítico.
La escuela como pilar democrático
Esta iniciativa se integra en el programa ‘Memoria, Escuela y Democracia’ y tiene como eje central analizar cómo el sistema educativo ha evolucionado desde contextos autoritarios hacia modelos de libertades y derechos. Se pretende que el conocimiento histórico se traslade a las aulas como una herramienta de prevención fundamental para evitar la repetición de episodios vinculados a la vulneración de derechos.
Proyectos del alumnado y memoria local
El programa destaca por la implicación directa de los centros educativos de la provincia, cuyos estudiantes presentarán sus propios proyectos relacionados con la memoria democrática para fomentar su capacidad de análisis y participación activa. Además de conferencias y debates, las jornadas incluirán propuestas culturales y un memorial en recuerdo de las víctimas de la violencia de 1936 en Badajoz. Estas acciones, respaldadas por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Institución provincial, buscan conectar el pasado con el presente de las nuevas generaciones.
Horarios e inscripciones
Las sesiones se desarrollarán el viernes de 16.30 a 20.30 h y el sábado de 09.30 a 14.30 h. La asistencia es totalmente gratuita y está abierta tanto a la comunidad educativa como al conjunto de la ciudadanía interesada, siendo necesaria la inscripción previa para participar en este espacio de aprendizaje compartido.
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