Industria
La Feria Internacional del Corcho vuelve a San Vicente de Alcántara
La VI Feria Internacional mostrará los últimos avances en sostenibilidad y descarbonización aplicados a una industria que produce el 15 % de los tapones de vino del mundo
La Crónica de Badajoz
La VI Feria Internacional del Corcho (Ficor), se celebrará los días 22, 23 y 24 de abril en San Vicente de Alcántara. Esta cita, de carácter bienal, se consolida como el evento de mayor trascendencia internacional para un sector que tiene su epicentro en la comarca de Los Baldíos. El vicepresidente primero de la Diputación, Juan María Delfa, ha calificado la feria como un “tremendo escaparate” para los empresarios y el tejido innovador asociado tanto al corcho como al ámbito vitivinícola.
Capitalidad mundial del sector
La relevancia de San Vicente de Alcántara en este mercado es incuestionable: el municipio cuenta con 35 fábricas, lo que supone la mayor concentración corchera a nivel mundial. Según datos destacados por el alcalde de la localidad, Andrés Hernáiz, el 15 % de las botellas de vino que se descorchan en todo el mundo contienen un tapón fabricado en esta localidad pacense. Ficor servirá para reforzar esta posición de liderazgo y ofrecer un escenario idóneo para el intercambio de ideas y el desarrollo de nuevas propuestas de valor.
Innovación y sostenibilidad
Uno de los ejes centrales de esta edición será la sostenibilidad de la materia prima. Entre las novedades que se tratarán en las ponencias destaca el uso de alcornocales seleccionados genéticamente, los cuales son más resistentes, ofrecen un crecimiento acelerado y actúan como eficaces sumideros de dióxido de carbono.
Asimismo, se pondrá en valor el esfuerzo de las industrias locales por reducir su huella ambiental. Al tratarse de una actividad electrointensiva, las empresas sanvicenteñas están realizando inversiones para incorporar energía fotovoltaica en sus procesos de transformación, logrando que los tapones sean productos todavía más sostenibles.
Escaparate profesional y turismo rural
La feria contará con un total de 17 expositores profesionales que incluyen empresas corcheras, fabricantes de maquinaria forestal y agrícola, bodegas y asociaciones de artesanía. Además de su vertiente industrial, Ficor resalta el corcho como un recurso clave para el turismo rural. El entorno de la Sierra de San Pedro ofrece experiencias únicas como las visitas a las dehesas, la observación de los procesos de extracción del corcho o diversas rutas interpretativas que integran este patrimonio natural y cultural.
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