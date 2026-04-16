La Guardia Civil investiga al presunto autor de robos de joyas en viviendas de Zafra y Burguillos del Cerro

La Guardia Civil ha investigado a un vecino del municipio pacense de Burguillos del Cerro, como presunto autor de la sustracción de joyas en viviendas de su localidad y de Zafra.

La investigación se inició el pasado mes de marzo, a raíz de la denuncia de una vecina segedana. Esta mujer comunicó a la Guardia Civil que desde hacía unos meses había echado en falta joyas que tenía guardadas en su domicilio. El valor total de las mismas ascendía a unos 4.000 euros.

Investigación

De los datos aportados por la denunciante y de las gestiones practicadas por los agentes de la benemérita, se localizaron las alhajas sustraídas en Zafra. En concreto, se localizaron en establecimientos de compra-venta de oro. Las piezas empeñadas fueron reconocidas sin ninguna duda por la propietaria.

Tras ello, con los indicios obtenidos y el análisis de la documentación, se identificó a la persona que hizo entrega de las joyas en el establecimiento. Se trata de un vecino de Burguillos del Cerro quien abusando de la confianza por la relación de amistad con la mujer denunciante aprovechaba las ocasiones en las que accedía a su vivienda para robarle joyas de oro que guardaba.

Segunda víctima, su pareja

No ha sido la única víctima de este burguillano. La amiga de la denunciante, vecina de Burguillos del Cerro y pareja del autor del robo desde el junio pasado, se percató que el supuesto autor de la acción delictiva, con quien convivía, le había estado sustrayendo también prendas de oro que tenía en su casa. En su caso, estas están valoradas en unos 2.000 euros.

El desarrollo de la investigación llevada a cabo, permitió a los agentes constatar que estas piezas también habían sido vendidas en los mismos comercios de Zafra.

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Con todas las pruebas incriminatorias reunidas, la pasada semana fue localizado el presunto autor y, una vez instruidas las correspondientes diligencias como investigado por su implicación en la sustracción de las joyas en ambas viviendas y por delito de estafa al vender joyas de procedencia ilícita, han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.