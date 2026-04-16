Actividad organizada por la Asociación de Madres y Padres ‘El Llano’
Monesterio celebrará San Marcos en la zona recreativa del albergue de Aguafría
La organización cambia el merendero del pantano por este nuevo enclave por razones de “seguridad”
Se pretende una jornada de “convivencia, tradición y naturaleza”, que implique a toda la familia
Importantes novedades para la celebración de la fiesta de San Marcos en Monesterio. Con el objetivo de mantener viva esta tradición, la Asociación de Madres y Padres (AMPA) ‘El Llano’, logró en las últimas ediciones concentrar a decenas de familias para conmemorar una fiesta que, originariamente se celebraba en el enclave conocido como ‘Los cinco chopos’. Tras muchos años de apogeo, en el que las familias al completo, caminaban desde Monesterio hasta el lugar de celebración para compartir merienda y juegos infantiles, la fiesta fue decayendo. La construcción del pantano de Tentudía provocó que se trasladara hasta una de sus zonas de merenderos.
Con el paso del tiempo, la participación se hizo anecdótica hasta que, hace un par de años, la nueva directiva de la AMPA decidió revitalizar la tradición. Ha sido tal la aceptación que, tras la celebración del San Marcos de 2025, la organización, teniendo en cuenta la aglomeración de personas y vehículos, así como la peligrosidad de la carretera EX 103, única vía de acceso al recinto, ha decidido cambiar el emplazamiento de celebración hasta la zona recreativa del albergue de Aguafría.
“Pretendemos recuperar la esencia de San Marcos”, afirma Óscar Calderón, miembro directivo de la AMPA e integrante de la organización de la fiesta. Así, este año se “recuperará” el camino, andando, desde el pueblo hasta Aguafría en una jornada con la que se pretende “mantener viva una costumbre que forma parte de nuestra identidad”.
Actividades
Otra de las novedades ha sido la de “adelantar” la celebración a la tarde del viernes, día 24 de abril. La concentración de participantes tendrá lugar en la explanada de la ermita de la Virgen de Tentudía. Desde allí partirá un recorrido de algo más de 3 kilómetros hasta el pinar que rodea el albergue. Antes, a mitad de camino, en el lugar conocido popularmente como “El Quesito’, tendrá lugar el “reparto de las roscas con el huevo cocido”, que forman parte de la tradicional merienda de San Marcos. Todas aquellas familias que deseen recibir la rosca, deberán inscribirse previamente, en las instalaciones de la casa de la cultura, hasta el jueves, 23 de abril.
Tras la merienda, se han programado diferentes actividades, juegos infantiles, música e incluso, un concurso de dulces tradicionales que, mantendrán entretenidos a los participantes hasta bien entrada la tarde, momento del regreso a la localidad. Para su desarrollo, la AMPA contará con la colaboración de diferentes asociaciones, que “ya han comprometido su participación”.
Se trata, concluye Óscar Calderón, de “un día de convivencia, pensado para todas las edades que combina tradición, naturaleza y otros valores como, cooperación, respeto y compañerismo”. Además de a su comunidad educativa, desde la organización se invita a “toda la ciudadanía”, para fomentar “la convivencia entre vecinos y, para enseñar a nuestros niños y niñas el valor de nuestras tradiciones”, concluye.
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