El cerdo ibérico protagoniza el fin de semana en Barcarrota

Barcarrota se prepara para vivir un fin de semana marcado por la exaltación del cerdo ibérico, el producto más emblemático de sus campos y pilar fundamental de la identidad local. La programación diseñada para estas jornadas busca involucrar a vecinos de todas las edades a través de una agenda que combina la gastronomía, el juego y la convivencia, convirtiendo al municipio en el epicentro de la tradición extremeña.

Cantera culinaria en las aulas

Uno de los pilares de este evento es la participación de los más jóvenes, quienes tendrán la oportunidad de demostrar su talento en los fogones. Los alumnos de Primaria del C.E.I.P. Hernando De Soto serán los encargados de dar vida al III Concurso "Pequeños en la cocina". En este certamen, los escolares deberán emplear su creatividad para elaborar una tostada con productos derivados del cerdo ibérico, una iniciativa que pretende educar en los valores de la cocina autóctona desde la infancia.

Destreza y tradición popular

Más allá de la cocina, la festividad reserva un espacio destacado para la competición física y la habilidad. Los jóvenes de entre 10 y 15 años, así como los mayores de 16, podrán medirse en el que el alcalde ha definido como el "concurso estrella" de la programación: Bellotas al Cubo.

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Este original certamen pone a prueba la puntería de los participantes, quienes deben lanzar bellotas con el objetivo de introducir el mayor número posible de ellas en un recipiente. Con esta actividad, Barcarrota no solo garantiza la diversión de los asistentes, sino que rinde un particular homenaje al fruto de la encina, elemento esencial para la cría del cerdo de bellota que distingue a la región. El evento promete ser un punto de encuentro donde la destreza y el humor se den la mano para cerrar un fin de semana dedicado a lo mejor de la tierra.