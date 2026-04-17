Cultura
‘Literatura en mi pueblo’ ofrece una “pausa” en 15 localidades de Badajoz
La diputación y la Asociación de Escritores de Extremadura acercan a 30 autores al mundo rural en encuentros programados hasta el mes de noviembre
“La literatura ofrece aquello de lo que la sociedad carece en estos momentos”. Con esta premisa se ha presentado la programación de ‘Literatura en mi pueblo’ para este 2026. El proyecto, promovido y financiado por la Diputación de Badajoz en colaboración con la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura (Aeex), llevará a cabo 15 nuevas citas literarias en el ámbito rural de la provincia.
Un puente con el mundo rural
El diputado de Identidad Cultural, Ricardo Cabezas, ha defendido la vitalidad de esta iniciativa como una de las propuestas más sólidas para la difusión cultural fuera de los grandes circuitos institucionales. Según Cabezas, el programa nació como un “puente” entre los autores extremeños y los pueblos más alejados de la provincia, garantizando el acceso a la cultura en un territorio especialmente extenso.
Por su parte, el alcalde de Entrín Bajo, Eduardo Jiménez, ha definido esta oportunidad como “un día más de vida para los municipios”. Jiménez ha subrayado la importancia de “destensar la cuerda” de los servicios que llegan al entorno rural para asegurar su supervivencia, animando a los vecinos a conversar con los autores y a “desvincularse un poco del móvil”.
Cultura para tejer sociedad
Fernando de las Heras, vicepresidente de la Aeex, ha destacado que la cultura tiene la capacidad de “tejer socialmente”. Los encuentros no solo sirven para dar a conocer nuevos títulos de poesía, novela o ensayo, sino que fomentan el debate alrededor de obras ya compartidas e incentivan a los aficionados a iniciar sus propias creaciones literarias.
Calendario y municipios participantes
En cada uno de los encuentros participarán dos autores, sumando un total de 30 escritores y escritoras que recorrerán la provincia entre el 17 de abril y el 13 de noviembre.
Las localidades protagonistas de esta edición son: Villarta de los Montes, Zafra, Benquerencia de la Serena, La Nava de Santiago, Herrera del Duque, Corte de Peleas, Monterrubio de la Serena, Esparragosa de Lares, Entrín Bajo, Burguillos del Cerro, Segura de León, Calera de León, Talarrubias, Jerez de los Caballeros y Fuentes de León.
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