Monesterio adelanta las Primeras Comuniones para que no coincidan con San Isidro

La celebración de las fiestas de San Isidro, “muy arraigadas” en la población de Monesterio y en otros municipios del sur de Extremadura, supone el adelanto de las primeras comuniones en la Parroquia San Pedro Apóstol.

Tradicionalmente, se eligen fechas dentro del tiempo pascual, siendo el mes de mayo el más habitual. En esta localidad, un año más, los niños y niñas que van a participar de esta celebración de la iglesia católica, se anticipan al resto, debido a la trascendencia que tienen las celebraciones en honor a San Isidro, con actividades que se desarrollan durante dos fines de semana.

En total, adelanta el párroco, Miguel Ángel García Encinas, participarán una treintena de menores, que cursan 4º de Primaria. Estos niños y niñas se han preparado previamente a través de clases de formación religiosa, (catequesis), en las que, guiados por 3 catequistas, han aprendido “valores cristianos”, dentro de un proceso de “iniciación cristiana” que finalizará cuando reciban el sacramento de la Confirmación.

Concretamente, según el calendario establecido entre Parroquia y familias, este 2026, la Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol, acogerá las celebraciones los sábados, 18 y 25 de abril y el 2 de mayo. Las misas se celebrarán a las 12 del mediodía.

Bautizos y comuniones el mismo día

Este año, la celebración de las primeras comuniones lleva aparejado el bautismo de algunos niños y niñas de la localidad. “Cada vez son más las familias en las que coincide la celebración de la Primera Comunión con el bautismo de algún niño”. Las familias aprovechan el momento, para celebrar conjuntamente ambas ceremonias que, además de todo lo relacionado con la profundización de la fe, han tomado un marcado carácter social, al ser un momento de gran importancia familiar que se refleja con los tradicionales banquetes en los restaurantes y salones de la localidad.

“No todos los niños nacidos en Monesterio se bautizan, aunque, casi todos los bautizados realizan su Primera Comunión y la práctica totalidad continúan su proceso de formación hasta la Confirmación”, expresa, Miguel Ángel García.

En este sentido, el párroco manifiesta que “no todas las familias son católicas”. Laicismo, otras religiones, o la decisión de los progenitores a esperar a que sus hijos crezcan para que elijan libremente, estarían entre las causas.

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“Afortunadamente, en Monesterio, casi todos los años se supera la treintena de niños y niñas que reciben el sacramento”, asegura el párroco. El mantenimiento de los índices de natalidad y la recepción de niños y niñas cuyos padres proceden de otros países, está suponiendo que, a diferencia de otras localidades que están perdiendo mucha población, se pueda continuar con esta celebración anual. En otros pueblos, algunos bastante cercanos, hay años en los que, la falta de niños y niñas, supone que no se pueda celebrar este rito.