Badajoz suma a las farmacias de la provincia en su estrategia de prevención contra el suicidio mediante códigos QR

El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado un nuevo avance en el desarrollo del Plan Local para la Prevención de la Conducta Suicida. En esta ocasión, la estrategia municipal se refuerza con la incorporación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, permitiendo que las farmacias de la ciudad y de toda la provincia actúen como puntos informativos mediante la instalación de códigos QR con recursos de ayuda y soporte.

Red de apoyo en proximidad

La formalización de esta entrega ha tenido lugar en la mañana de este lunes en la sede del consistorio pacense. Esta acción supone una ampliación de la campaña presentada el pasado mes de enero, consolidando una red de puntos de acceso físico a información crítica. A través de estos códigos QR, cualquier ciudadano podrá acceder de forma rápida y discreta a herramientas especializadas, canales de atención directa e información de apoyo, garantizando la privacidad de los usuarios en momentos de necesidad.

Detección precoz y sensibilización

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha subrayado que esta colaboración representa un "avance firme" en la hoja de ruta municipal. Según el regidor, es fundamental implicar a agentes clave del entorno cotidiano, destacando que las farmacias son espacios de proximidad y confianza para la ciudadanía. Esta posición privilegiada de atención directa las convierte en un canal idóneo para la sensibilización y la detección precoz de conductas de riesgo en el seno de la comunidad.

Compromiso institucional

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas, ha resaltado la disposición del colectivo para contribuir activamente al bienestar emocional de la población. Venegas puso en valor el papel de los profesionales farmacéuticos como agentes de salud pública, capaces de facilitar herramientas accesibles que pueden marcar la diferencia en situaciones de especial vulnerabilidad.

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Con esta iniciativa, el consistorio continúa fortaleciendo una línea de actuación basada en la colaboración institucional y la prevención coordinada, ampliando el alcance de un plan local diseñado para ofrecer respuestas sostenidas y efectivas a esta problemática social.