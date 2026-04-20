Decenas de niños conocen la magia de Nubeteca en la inauguración de los espacios 58 y 59

La Diputación de Badajoz ha inaugurado recientemente los Espacios Nubeteca número 58 y 59, reforzando su compromiso con la conexión físico-digital en un proyecto que lidera a nivel mundial. Con estas aperturas en Novelda del Guadiana y Valdebótoa, la institución provincial demuestra que la modernización de las bibliotecas del siglo XXI no es incompatible con la necesidad de mantener lugares de encuentro en el entorno rural.

Ilusión por la lectura y la tecnología

Para celebrar esta expansión, se han organizado dos encuentros con niños en edad escolar de ambos municipios, quienes han descubierto con asombro las posibilidades de la plataforma. El diputado provincial, Ricardo Cabezas, y Alfred Cobami, conocido como el "Mago Nubeteco", han sido los encargados de transmitir a los más jóvenes la ilusión por disponer de este recurso vanguardista cerca de sus hogares. Durante la actividad, se invitó a los escolares a dar rienda suelta a su imaginación a través del hábito lector.

Formación en valores ciudadanos

En su intervención, Cabezas subrayó la importancia de utilizar los dispositivos digitales bajo la supervisión de adultos para aprovechar la inmensa estantería gratuita que ofrece Nubeteca. Asimismo, el diputado destacó que los libros permiten conocer realidades y personas diferentes, ayudando a formar ciudadanos más tolerantes y respetuosos. En este sentido, recordó a los pequeños que contar con este tipo de iniciativas en la provincia es una oportunidad privilegiada para su formación cultural.

Humanizando la brecha digital

Nubeteca se ha consolidado como una seña de identidad de la Diputación de Badajoz, destacando por ser un proyecto pionero e innovador que busca facilitar el acceso a lo digital. El Plan de Fomento de la Lectura Digital no solo aborda la brecha tecnológica, sino que también busca humanizar este proceso combatiendo la brecha sentimental.

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En los actos inaugurales participaron también el concejal de Cultura de Badajoz, José Antonio Casablanca, el jefe del Servicio provincial de Bibliotecas, José María Sánchez, así como alcaldes pedáneos y el equipo técnico que optimiza diariamente el funcionamiento del proyecto.