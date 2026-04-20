Última hora
Controlado el incendio forestal declarado en Calamonte (Badajoz)
El incendio contaba en un primer momento con nivel 1 de peligro, debido a que se situaba en una zona próxima a viviendas aisladas
El incendio forestal declarado este lunes, día 20, en Calamonte (Badajoz) se encuentra ya controlado y en nivel cero (sin peligro para la población ni para bienes).
Cabe recordar que el incendio contaba en un primer momento con nivel 1 de peligro, debido a que se situaba en una zona próxima a viviendas aisladas.
No obstante, a estas horas el fuego, en cuya extinción trabajan medios del Plan Infoex y de la Diputación de Badajoz, ya ha sido controlado, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.
- El Gobierno asfaltará 80 kilómetros de la N-432, entre Badajoz y la conexión con la A-66, pasada Zafra
- Monesterio adelanta las Primeras Comuniones para que no coincidan con San Isidro
- La inversión privada impulsa la transformación del Casco Antiguo de Badajoz con nuevas promociones residenciales
- Casi le rozaba el brazo': cae una bola de la Puerta Pilar y desata el pánico en Badajoz
- Badajoz recibe con honores a la reina Isabel de Portugal
- Badajoz arranca un intenso fin de semana cultural con música, humor y recreaciones
- La importancia de Badajoz en el siglo XVI: 'Fue uno de los lugares más destacados que atravesó Isabel de Portugal
- Rescatan a un pescador en el río Guadiana a su paso por Badajoz a punto de ahogarse