Montijo aúna libros y tradición oral en una feria del 20 al 27 de abril
La cita contará con las actuaciones de Acetre y Mayalde, casetas de librerías regionales y un programa dedicado a la narración y los autores locales
La Crónica de Badajoz
Montijo presentará la próxima semana la Feria del Libro y la Tradición Oral, un evento que se desarrollará entre el 20 y el 27 de abril de 2026. Esta propuesta cultural busca integrar la literatura escrita con el legado de la palabra hablada, ofreciendo una programación diversa que incluye desde sesiones escolares hasta conciertos y mesas redondas en espacios emblemáticos del municipio.
Casetas y música en el Atrio
El epicentro de la actividad comercial se situará en el Atrio de la iglesia de San Pedro durante los días 24, 25 y 26 de abril. En este enclave se instalarán casetas de madera que albergarán a todas las librerías locales, así como a representantes de Mérida y Don Benito, editoriales y diversas instituciones culturales. La música será otro de los grandes atractivos con las actuaciones de Mayalde, el viernes 24 a las 18:00 h, y del grupo Acetre, el sábado 25 a las 20:00 h.
La voz como hilo conductor
La narración oral tendrá un peso fundamental con la participación de destacados profesionales. Para el público escolar, Irene Reina y José Antonio Teodoro Leva realizarán sesiones en los centros educativos los días 20 y 27 de abril, respectivamente. Por su parte, el viernes 24 a las 21:00 h, la Sala Centinela acogerá un cuentacuentos para adultos a cargo de Laura Moreira. Además, el sábado 25 se habilitarán las Cabinas Literarias, donde los asistentes podrán escuchar textos en las voces de actores como Pedro Casablanc, Ana Fernández o Rafael Álvarez "El Brujo".
Homenajes y reflexión literaria
El jueves 23, coincidiendo con el Día del Libro, la programación incluirá el acto oficial de la Junta de Extremadura, una lectura continuada de la obra de Rafael González Castell en la Plaza de España y la inauguración del Espacio Violeta en la biblioteca municipal. Asimismo, la Sala Centinela será el escenario de exposiciones como 'Voces de papel' de Julia Coco y de varias mesas redondas que abordarán la poesía, el proyecto 'Los abuelos cuentan' y las nuevas formas de narrativa.
Inclusión y accesibilidad
El programa también reserva un espacio para la integración con una lectura en Braille de 'El Principito', prevista para el domingo 26 de abril a las 11:00 h. Con esta amplia oferta, Montijo refuerza su compromiso con la divulgación cultural y la puesta en valor de los talentos locales y regionales en un formato accesible para todos los públicos.
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