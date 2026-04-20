Olivenza y Elvas celebran las jornadas Ripar 2026

El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade) y la Sección Regional del Alentejo de la Ordem dos Arquitectos de Portugal (Oasralt) han unido fuerzas para convocar las Jornadas de Rehabilitación Integral del Patrimonio a ambos lados de la Raya (Ripar 2026). Este foro técnico y profesional se desarrollará en dos sesiones estratégicas, el 21 de abril en Olivenza y el 28 de abril en Elvas, con el objetivo de analizar el estado actual y el futuro del patrimonio construido en la zona transfronteriza.

Intercambio profesional

La iniciativa reunirá a expertos, instituciones y profesionales de ambos países para debatir sobre la rehabilitación arquitectónica. El programa pone el foco en las estrategias de intervención, el estudio de casos reales y la aplicación de técnicas especializadas en edificios protegidos. Además de las ponencias, los asistentes participarán en visitas guiadas a obras construidas de especial interés, permitiendo un análisis directo sobre el terreno de soluciones técnicas ya ejecutadas.

Primera parada: Olivenza

La apertura oficial de las jornadas tendrá lugar este martes, 21 de abril, a las 10:00 horas en el emblemático Convento San Juan de Dios de Olivenza. El acto inaugural contará con la participación de Manuel José González Andrade, alcalde de Olivenza; Manuel Cabalgante Gallardo, decano del Coade; y Cláudia Alexandra de Oliveira Calado Gaspar, presidenta de la Oasralt. Esta primera sesión sentará las bases del diálogo sobre la identidad compartida de la arquitectura rayana.

Continuación en Elvas

La segunda cita técnica se trasladará a la ciudad lusa el martes, 28 de abril. La sesión comenzará a las 10:30 horas en el Museu de Arte Contemporânea de Elvas (Mace). En esta convocatoria intervendrán de nuevo los responsables de los colegios profesionales de ambos países junto a representantes municipales de la localidad portuguesa, reforzando el carácter binacional del proyecto.

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Reflexión transfronteriza

Rirar 2026 está organizada conjuntamente por Coade y Oasralt, y cuenta con la colaboración estrecha del Ayuntamiento de Olivenza y la Câmara Municipal de Elvas. Las jornadas no solo se plantean como una formación técnica, sino como un espacio de reflexión compartida donde la arquitectura actúe como nexo de unión para garantizar la conservación y puesta en valor del patrimonio construido en un ámbito que borra las fronteras administrativas.