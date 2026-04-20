Pasión por el Flamenco en Monesterio: Pedro Cintas, Miriam Cantero y Rodrigo Fernández

El cante y el toque flamencos protagonizaron la velada del sábado, 18 de abril en Monesterio. A través del programa provincial, ‘Pasión por el Flamenco’, la localidad acogió un magnífico recital, con las voces del albuereño, Pedro Cintas y la cacereña, Miriam Cantero, acompañados por el joven guitarrista pacense, Rodrigo Fernández.

Antes de comenzar el espectáculo subió al escenario Francisco Pallero. El presidente de la peña cultural flamenca, ‘Pepe Cristo’, fue el encargado de dar la bienvenida al elenco de artistas, a través de sus currículos, trayectorias y premios obtenidos en su carrera musical. Pallero, “agradeció” la apuesta de la Diputación Provincial de Badajoz y la Federación de Peñas que, “cada año”, acercan a los pueblos del territorio pacense, “lo mejor del flamenco”, como reconocimiento a los artistas, a las peñas y a los aficionados. Espectáculos “de calidad”, totalmente gratuitos para los asistentes, con los que hacer llegar la cultura flamenca a todos los territorios de Badajoz.

Abrió Pedro Cintas. El de La Albuera, ofreció un completísimo espectáculo en el que predominaron los cantes jondos. Su voz y su personalísimo estilo, destacaron en una velada en la que el artista recordó a los asistentes su paso por el certamen de fandangos que anualmente organiza la peña ‘Pepe Cristo’. Recordó algunas anécdotas y al entonces presidente, Casiano Iglesias, presente en la sala. Abrió su actuación con un recuerdo y una emotiva dedicatoria a ‘Sabi’, esposa de Iglesias, fallecida hace unos pocos años.

La penetrante velada flamenca, convertida en experiencia intensa y emocional para público y artistas, finalizó con la actuación de la cacereña Miriam Cantero. Pallero, recordó el nombre de su progenitor, Eugenio Cantero, muy vinculado a Monesterio por su paso, como saetero, durante los desfiles procesionales de la Semana Santa. La hija de Eugenio y Nina Díaz, debutó en la escena monesteriense derrochando maestría y versatilidad.

Velada más que exitosa, de duende en el cante y maestría en la ejecución sobre las seis cuerdas, con el debutante en esta plaza, Rodrigo Fernández. Un artista cuajado. Pese a su juventud, bien formado que reúne todas las características para convertirse en uno de los grandes nombres de la guitarra flamenca del país. Dada la relevancia del cartel, cabe destacar la presencia, entre el público, de aficionados llegados desde diferentes puntos de la geografía comarcal de Monesterio.

Concurso por fandangos

Tras esta gala, lo más inmediato será la celebración del XXXI Concurso de Cante por Fandangos de Monesterio que, aun no ha hecho públicas sus fases de selección y gran final. En su última edición, el cantaor higuereño, Miguel Ángel Lima, logró alzarse con los 1.000 € al mejor fandango.

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La cita, decana en Extremadura por su especialización en este palo concreto, suele reunir a lo más granado del cante y el toque aficionado pues, una de sus razones de existir es la de servir de trampolín artístico para figuras emergentes y profesionales en el difícil mundo del cante flamenco.