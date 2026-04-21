Biodiversidad, aforismos y pareidolias en la exposición de Jesús Gil en Monesterio

La sala de conferencias de la casa de la cultura de Monesterio acoge hasta el próximo día 29 de abril, la exposición de pinturas, pareidolias, adivinanzas y aforismos del docente, ornitólogo y artista interdisciplinar, Jesús Gil.

Una apuesta arriesgada por su formato innovador, que fue presentada por la alcaldesa, Loli Vargas, la tarde del lunes, 20 de abril, en el hall de la casa de la cultura. Vargas destaca la importancia de que, “personas como Jesús elijan Monesterio para compartir su trabajo”. Su “compromiso con la cultura y su interés por acercar a la ciudadanía su forma de ver el arte”, son valores, “esenciales”, a través de una exposición “nada convencional”. Una propuesta diferente que mezcla, “arte e imaginación para la reflexión del espectador”.

El autor, muy “agradecido” por el apoyo recibido desde la casa de la cultura y la institución municipal, puso en valor la “gran oportunidad” que supone poder compartir con la ciudadanía de Monesterio otra forma de arte, que busca la implicación directa del visitante.

Visita guiada a la exposición de Jesús Gil / Rafa Molina

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La muestra recoge un conjunto de obras artísticas, entre las que destacan pinturas pareidolias, resultado de aplicar la psicología al arte visual. El autor juega con las imágenes y con las palabras. La muestra incluye talleres exprés de adivinanzas y aforismos que, de forma breve y concisa regalan ingeniosos pensamientos profundos.

Como especialista en ornitología, la exposición refleja el compromiso de Jesús Gil con el medioambiente y la biodiversidad. Casi todas sus obras contienen motivos relacionados con las aves. Son pájaros imaginados por el autor que, implícitamente sirven para denunciar públicamente la pérdida de hábitats y la disminución de especies en nuestro territorio. Una denuncia, “socio ornitológica”, resume Gil. La exposición destacó la alcaldesa, es “mucho más que una representación artística”, se trata de “una propuesta que, además de educar no va a hacer reflexionar”.

Tras las intervenciones, el público asistente tuvo la suerte de realizar una visita guiada por el propio autor, a través de este singular espacio, que podrá visitarse en horario de 18.00 a 21:00 horas, de lunes a viernes.

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Quienes deseen participar de esta experiencia, podrán hacerlo los días 24 y 28 de abril, a las 20:00 horas, a través de visitas dialogadas con el autor. Para ello, es necesaria la inscripción previa en la casa de la cultura. Además, con el ánimo de llegar al mayor número posible de ciudadanos, se ha habilitado un número de wasap, (656 364 614), a través del cual se pueden solicitar visitas grupales.