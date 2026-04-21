La Diputación de Badajoz impulsa en Copenhague políticas innovadoras de patrimonio y sostenibilidad

La Diputación de Badajoz ha reforzado su posicionamiento en el escenario de la cooperación internacional con su reciente participación en el Seminario de Intercambio de Buenas Prácticas celebrado en Copenhague (Dinamarca). La institución pacense acudió como socia principal del proyecto HERITION, una iniciativa enmarcada en el programa INTERREG EUROPE que busca transformar la gestión del patrimonio cultural en áreas naturales protegidas.

Gestión resiliente del patrimonio

El proyecto HERITION, financiado por los Fondos FEDER con un presupuesto total de 1.451.550 €, tiene como objetivo promover políticas abiertas y resilientes para la conservación del legado histórico en entornos naturales. Esta iniciativa fomenta la participación activa de la ciudadanía y la adopción de soluciones en ámbitos críticos como la digitalización, los modelos de financiación innovadores, la movilidad y la accesibilidad. En este proyecto colaboran estrechamente socios de Alemania, Italia, Macedonia del Norte, Países Bajos y Rumanía.

La delegación provincial estuvo integrada por el director del Área de Presidencia y Relaciones Institucionales, José Carlos Cobos Godoy; la coordinadora de la Unidad de Bienestar Social y Cooperación Internacional, Gema Buceta Planet, y la jefa de la Oficina de Proyectos Europeos, Cristina Beatriz Cortés Barreto. Durante las sesiones de trabajo, se presentaron casos de éxito y se abordaron metodologías para la identificación e intercambio de buenas prácticas entre las distintas entidades europeas.

Un horizonte verde y digital

De forma paralela, la Diputación participó en el Foro de Cooperación Interregional ‘Let’s Cooperate’, que reunió a representantes de los 27 estados miembros de la Unión Europea y países socios como Suiza y Noruega. En este encuentro se debatieron las perspectivas de cooperación para el periodo 2028-2034, marcadas por un incremento presupuestario. Asimismo, se desarrollaron sesiones técnicas sobre cambio climático, la transición digital, la creación de viviendas sostenibles y el impulso de las comunidades energéticas para lograr regiones más resilientes en tiempos de crisis.

Red de cooperación interregional

Actualmente, la Diputación de Badajoz es ya beneficiaria de cuatro grandes proyectos de cooperación internacional destinados a mejorar las políticas locales y regionales. Además del mencionado HERITION, la institución gestiona DIGINEUROPE, enfocado en la inclusión digital; NATUREFIN, que busca alinear el desarrollo regional con la regulación de financiamiento sostenible; y DIGITALIZE, orientado a mejorar la resiliencia turística mediante soluciones digitales.

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A través de estas redes, que integran a entidades públicas de países como Francia, Hungría, Finlandia o Portugal, la provincia de Badajoz se sitúa en la vanguardia del aprendizaje común europeo, trabajando con el objetivo de consolidar una Europa más social, más verde y más inteligente.