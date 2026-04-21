Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en la Roca de la Sierra (Badajoz)

Dos varones, de 49 y 45 años, han resultado heridos este lunes tras colisionar sus vehículos en la carretera N-523, en la localidad pacense de La Roca de la Sierra.

Según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el accidente se produjo en torno a las 18.40 horas, cuando recibió un aviso informando de una colisión entre dos vehículos.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos sanitarios, que atendieron a los heridos en ese mismo punto. También acudieron miembros de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio y emergencias de carreteras.

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Politraumatismos

Como consecuencia del accidente, los dos conductores implicados, dos varones de 49 y 45 años, fueron trasladados al Hospital Universitario de Badajoz con politraumatismos, en estado menos grave y grave, respectivamente.