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Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en la Roca de la Sierra (Badajoz)

Como consecuencia del accidente, los dos conductores implicados fueron trasladados al Hospital Universitario de Badajoz

Hospital Universitario de Badajoz.

Hospital Universitario de Badajoz. / Andrés Rodríguez

Carolina León Carvajal

Badajoz

Dos varones, de 49 y 45 años, han resultado heridos este lunes tras colisionar sus vehículos en la carretera N-523, en la localidad pacense de La Roca de la Sierra.

Según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el accidente se produjo en torno a las 18.40 horas, cuando recibió un aviso informando de una colisión entre dos vehículos.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos sanitarios, que atendieron a los heridos en ese mismo punto. También acudieron miembros de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio y emergencias de carreteras.

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Politraumatismos

Como consecuencia del accidente, los dos conductores implicados, dos varones de 49 y 45 años, fueron trasladados al Hospital Universitario de Badajoz con politraumatismos, en estado menos grave y grave, respectivamente.

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