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Táliga ensalza su patrimonio natural y ganadero en la XV Feria Cultural

El certamen rinde homenaje este fin de semana al torero Julián López ‘El Juli’ y contará con la actuación estelar de Juan Salazar ‘El Chunguito’

Acto de presentación de la feria en la sede de la diputación.

Acto de presentación de la feria en la sede de la diputación. / Diputación de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Táliga vuelve a poner en valor su patrimonio natural y sus tradiciones más arraigadas, con especial atención a la dehesa y la tauromaquia, a través de la Feria Cultural ‘Táliga, Dehesa y Toro’. El evento, que alcanza su decimoquinta edición, se desarrollará entre este viernes y el domingo consolidado como un escaparate del mundo rural y ganadero. Organizada por el Ayuntamiento con el apoyo de la Diputación de Badajoz, la festividad se integra en el proyecto de dinamización turística ‘Táliga. Vive la experiencia’.  

Reconocimiento y música

La inauguración institucional, prevista para la mañana del viernes, tendrá como eje central el reconocimiento al torero Julián López ‘El Juli’. La programación cultural se completará con diversas actuaciones musicales durante todo el fin de semana, entre las que destaca el concierto de Juan Salazar ‘El Chunguito’, quien repasará los temas más emblemáticos de su trayectoria el sábado por la noche.

Inmersión en la dehesa

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el ‘Safari en la dehesa’, una actividad impulsada por la institución provincial dentro del Programa de Activación Turística de la Comarca de Olivenza. Programado para el domingo, este safari permitirá a los participantes conocer el funcionamiento de la finca de ganado bravo ‘Los Espartales’ y observar al toro en su hábitat natural. Además, el programa incluye rutas por el campo y degustaciones gastronómicas para mostrar la esencia de la dehesa taliguense.  

Apoyo a la cantera taurina

El compromiso con el futuro de la fiesta nacional queda reflejado en las mesas redondas y el festejo taurino del sábado. La feria contará con la participación de destacados nombres vinculados a la Escuela de Tauromaquia, como el exalumno Sergio Domínguez ‘El Mella’ y los actuales miembros Fran Perera y Manuel Férbola. El plato fuerte llegará el sábado por la tarde con un ‘mano a mano’ entre Perera y Férbola, una cita que busca fortalecer la afición local y resaltar la importancia de la cantera profesional en la región.  

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Desde el lunes, la localidad ya celebra actividades de pre-feria enfocadas principalmente en los jóvenes, incluyendo torneos deportivos y juegos tradicionales para fomentar la convivencia intergeneracional.

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