Los días 27 y 28 de abril
Corte de tráfico en la carretera BA-099, desde La Nava de Santiago (Badajoz) hasta la A-66
El desvío alternativo será por Rincón de Ballesteros
La carretera provincial BA-099, desde La Nava de Santiago hasta el límite con la provincia de Cáceres por Carmonita, permanecerá cortada al tráfico los próximos días 27 y 28 de abril, según ha informado la Diputación de Badajoz.
En concreto, no se podrá circular por el tramo comprendido entre el cruce de Rincón de Ballesteros y el enlace con la A-66. El motivo es que se van a llevar a cabo trabajos de reparación de arquetas de saneamiento en la travesía de Carmonita.
El desvío alternativo para los conductores será por Rincón de Ballesteros.
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