Sucesos
La Guardia Civil desactiva una granada de mortero de la Guerra Civil hallada en un centro de reciclaje de Zafra
El proyectil fue transportado hasta una cantera dentro del término municipal de Alconera, donde se llevó a cabo su desactivación de forma controlada
La Guardia Civil ha desactivado una granada de mortero hallada en un establecimiento de reciclaje dentro del término municipal de Zafra (Badajoz). Así, en la tarde del pasado martes, mientras los operarios del centro de residuos realizaban sus tareas diarias de clasificación y organización de piezas para obtener materiales reutilizables o reciclables, descubrieron el proyectil.
Posteriormente alertaron a la Guardia Civil de Zafra, quien se trasladó hasta el lugar del hallazgo y activó el protocolo de actuación en estos casos, acordonando la zona de seguridad.
Una vez analizado y estudiado el artefacto, se pudo averiguar que se trataba de una granada de mortero, modelo ECIJA, calibre 81 milímetros, de la época de la Guerra Civil. Este proyectil, según indica la Guardia Civil en nota de prensa, fue transportado adoptándose las medidas oportunas de seguridad hasta una cantera dentro del término municipal de Alconera, donde se llevó a cabo su desactivación de forma controlada.
Medidas de seguridad en estos casos
Asimismo, la Guardia Civil informa de que, ante la localización de este tipo de artefactos, pese al tiempo transcurrido y aunque presenten aspectos inofensivos, pueden mantener sus propiedades explosivas “intactas”.
De este modo, cualquier manipulación indebida puede activar su carga, por lo que se deben adoptar medidas de seguridad, como no manipularlos ni trasladarlos de lugar y avisar lo antes posible a la Guardia Civil (062 o 112). Mientras tanto se personen los agentes, hay que alejarse y señalizar la zona, de forma que pueda impedir que otras personas se acerquen al lugar.
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