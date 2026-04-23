La Ruta del Rey Jayón celebra su XXIV edición

La Sala de Prensa de la Diputación de Badajoz ha acogido la presentación de la XXIV edición de la Ruta del Rey Jayón, una de las citas deportivas y culturales más importantes de la provincia. La travesía, que se celebrará este domingo 26 de abril, recorrerá un trazado de 24 kilómetros a través de la Campiña Sur, uniendo el esfuerzo físico con la riqueza monumental de la comarca.

Un viaje por la historia

Organizada de forma conjunta por los ayuntamientos de Llerena, Fuente del Arco, Reina y Casas de Reina, junto a la asociación Astoll, la ruta permite a los participantes descubrir hitos patrimoniales de primer orden. El alcalde de Llerena, Daniel Lara, destacó puntos clave del recorrido como el Monumento Natural de la Mina de la Jayona, la Ermita de la Virgen del Ara (apodada la 'Capilla Sixtina de Extremadura'), la Alcazaba de Reina, el legado romano de la Ciudad de Regina y el conjunto monumental de Llerena.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación, Juan María Delfa, definió esta iniciativa como "la mejor llave para abrir las puertas de nuestro patrimonio", subrayando que este modelo de turismo de naturaleza actúa como un freno real contra la despoblación al generar riqueza en el comercio y la hostelería local.

Gastronomía como valor añadido

Como gran novedad para este 2026, la experiencia senderista coincidirá con la celebración de la primera Feria del Queso de Llerena. Esta unión busca potenciar la excelencia gastronómica de la zona, ofreciendo a los visitantes un atractivo adicional tras completar el recorrido. El alcalde de Reina, Francisco González, puso en valor el crecimiento de la cita, que atrae cada vez a más turistas de fuera de la región cautivados por el patrimonio visitado.

Logística y participación

La organización ha previsto un dispositivo para garantizar el bienestar de los senderistas, que incluye tres puntos de avituallamiento a lo largo del camino. Asimismo, para quienes deseen realizar una versión reducida de la travesía, se ha habilitado un punto de abandono voluntario en el kilómetro 17, a la altura de la ciudad romana de Regina.

Noticias relacionadas

Aunque las inscripciones oficiales ya se encuentran cerradas, la presidenta de Astoll, Mari Toni Chacón, recordó que aquellas personas que lo deseen podrán realizar la ruta acompañando al resto de participantes. Con esta nueva edición, los pueblos de la Campiña Sur vuelven a demostrar su dinamismo y capacidad para atraer visitantes nacionales mediante la puesta en valor de sus raíces.