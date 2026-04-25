El Circuito Provincial de Ajedrez impulsa el récord de licencias y nuevos clubes

La Diputación de Badajoz ha presentado una nueva edición de su Circuito Provincial de Torneos de Ajedrez, una iniciativa que cada año consolida esta disciplina en el centro de la estrategia deportiva institucional. El diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas, destacó durante la presentación que este proyecto busca "vertebrar la provincia y acercar la práctica del ajedrez a todos los rincones del territorio".

Crecimiento federativo

El impacto del circuito en la región es ya una realidad tangible. Según ha informado el secretario de la Federación Extremeña de Ajedrez, Marc Costa, la dinamización que genera este calendario de torneos ha propiciado la creación de nuevos clubes, como el de Siruela, y un incremento constante en el número de jugadores federados.

En la actualidad, Extremadura ha alcanzado ya las 1.100 licencias, un hito que demuestra el interés creciente por esta modalidad. Costa subrayó que estos eventos no solo benefician a los jugadores en su progresión técnica, sino que suponen un activo dinamizador para los propios pueblos que acogen las pruebas.

El valor de la tradición

Uno de los momentos más emotivos de la presentación corrió a cargo de la alcaldesa de Santa Marta de los Barros, Virtudes Márquez, quien recordó la historia del Memorial Juan José Troyano. Este torneo rinde homenaje a un vecino que se volcó personalmente en que los niños del municipio conociesen el ajedrez. Márquez destacó que, hoy en día, ese legado es mantenido por las familias y reforzado por el apoyo de instituciones como la diputación para garantizar que la afición siga creciendo entre los más jóvenes.

Competición y niveles de juego

La edición de este año contempla la celebración de ocho torneos repartidos a lo largo de seis meses. Se estima una participación de entre 80 y 90 jugadores por cita, con premios establecidos para distintas categorías y con la particularidad de que algunas pruebas serán válidas para el ranking nacional.

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El espectáculo deportivo estará marcado por la diversidad de ritmos de juego. El circuito ofrecerá desde partidas de 10 minutos con 6 o 7 rondas hasta la vertiente más rápida, el ajedrez blitz o relámpago, que pondrá a prueba la agilidad mental de los participantes acortando drásticamente los tiempos de respuesta.