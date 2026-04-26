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Un boleto sellado en Zafra gana más de 32.000 euros en La Primitiva

La administración número 1 de la localidad pacense, situada en la calle Campo Marín, vendió uno de los seis boletos acertantes de segunda categoría del sorteo de este sábado

Administración número 1 de Zafra

Administración número 1 de Zafra / Google Maps

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 25 de abril, ha dejado un premio de 32.152,55 euros en Zafra. El boleto agraciado, acertante de segunda categoría -cinco números más el complementario-, fue validado en la Administración de Lotería número 1, ubicada en la calle Campo Marín, 6.

Además del boleto vendido en la localidad pacense, se registraron otros cinco acertantes de segunda categoría en Pamplona, Castro Urdiales, Oropesa del Mar, Madrid y Sevilla, según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 03, 30, 06, 28, 10 y 46. El número complementario fue el 19 y el reintegro, el 1. El número Joker correspondió al 3634755. La recaudación total ascendió a 10.719.517 euros.

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En primera categoría, con seis aciertos, hubo un único boleto premiado con 1.189.644,22 euros, validado en Carboneras, Almería. No se registraron acertantes de categoría especial, por lo que el bote del próximo sorteo permitirá que un único ganador pueda optar a 9,5 millones de euros.

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