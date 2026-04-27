Cuatro heridos leves en la colisión de tres vehículos cerca de Fregenal de la Sierra (Badajoz)

Cuatro personas han resultado heridas leves en una colisión entre tres vehículos en la carretera EX-201, punto kilométrico 47, cerca de la localidad de Fregenal de la Sierra (Badajoz).

Según los datos aportados por el 112 Extremadura, el accidente se ha registrado pasadas las 8.00 horas de este lunes. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad de soporte vital básico, un equipo médico del Centro de Salud de Fregenal de la Sierra y una patrulla de la Guardia Civil.

Como consecuencia del siniestro, cuatro personas han resultado heridas, en concreto, una mujer de 45 años y tres varones de 26, 19 y 30 años. Cabe destacar que ninguna ha precisado traslado hospitalario.