Navalvillar de Pela rinde tributo a la masmarria este 2 de mayo

La localidad de Navalvillar de Pela se prepara para vivir el próximo 2 de mayo la III Feria de la Masmarria, un evento que consolida esta receta tradicional como un pilar del patrimonio y el desarrollo turístico de la provincia de Badajoz. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz, busca transformar un plato humilde en una experiencia cultural completa que atraiga a visitantes de toda la región.

Un legado que une generaciones

La programación de este año pone un énfasis especial en la transmisión del conocimiento culinario. La jornada arrancará a las 12:00 horas con un taller intergeneracional impartido por Nina Moreno, donde abuelos y nietos elaborarán juntos la masmarria para asegurar que la tradición familiar no se pierda. Según ha destacado la diputada Paqui Silva, esta receta trasciende lo puramente gastronómico para convertirse en "memoria y respeto profundo por los productos de temporada".

Novedades y apadrinamiento

Esta tercera edición incorpora elementos inéditos para enriquecer la oferta cultural. Por primera vez, se instalará una exposición de cuencas de madera —pieza fundamental para la preparación del plato— y un mercadillo de elementos tradicionales. Además, la feria estrenará la figura del "Padrino de la Masmarria", distinción que recaerá en el artista Fernando Sembrador, reconocido por su obra vinculada a la identidad extremeña.

Competición y alta cocina

El evento central será el III Campeonato de la Masmarria, previsto para las 13:30 horas, en el que se espera la participación de unas 300 personas entre vecinos y visitantes. Tras el concurso, los asistentes podrán disfrutar de una cata popular amenizada por la música de Álvaro Azores.

Uno de los hitos de la jornada llegará a las 16:00 horas con el show cooking de Carlos Casielles. El cocinero peleño, con experiencia en el prestigioso restaurante con estrella Michelin ‘Versátil’, ofrecerá una reinterpretación contemporánea de la receta, demostrando que la tradición puede dialogar perfectamente con la vanguardia gastronómica.

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Música y cierre festivo

Tras la entrega de premios a las 17:00 horas, la feria encarará su recta final con un ambiente festivo. Los visitantes podrán disfrutar de café con dulces tradicionales antes de las actuaciones musicales del grupo ‘Rumbeando’ y una sesión final a cargo de Dj Don Vitto dj, que pondrá el broche de oro a una jornada diseñada para posicionar a Navalvillar de Pela como un referente del turismo de interior.