Palomas (Badajoz) transforma sus calles en un escenario romano con la representación de ‘El Paso de la Santa Cruz’

El municipio pacense de Palomas ha presentado este lunes en la Diputación de Badajoz la edición 2026 de ‘El Paso de la Santa Cruz’, uno de los autos sacramentales más singulares de Extremadura. La representación principal tendrá lugar el próximo sábado 2 de mayo en el entorno de la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, convirtiendo a esta localidad de 650 habitantes en un gran escenario al aire libre que dinamiza el turismo y la cohesión social de la comarca.

Un pueblo volcado en su historia

La obra, que recrea los últimos días de Jesucristo y el hallazgo de la Vera Cruz por Santa Elena en el contexto del Imperio Romano, destaca por la implicación masiva de sus vecinos. Según ha detallado el alcalde, Rubén Martín, en la puesta en escena participan personas de todas las edades, desde los 3 hasta los 70 años, reflejando un compromiso ciudadano que se extiende incluso a la confección del vestuario, realizado artesanalmente por varias generaciones de mujeres del municipio.

La adaptación escénica, firmada por el escritor Jesús Sánchez Adalid, combina interpretación, música en directo y una cuidada ambientación que permite al público integrarse en el propio desarrollo de la historia.

Novedades y experiencia participativa

La edición de 2026 apuesta por reforzar su carácter experiencial con nuevas actividades. El viernes 1 de mayo se celebrará la ‘I Batalla de Vino’ a las 12:30 horas en la Plaza de España, una cita festiva en la que se invita a los asistentes a acudir vestidos de blanco.

Otra incorporación destacada es el canto a la Virgen, previsto para el sábado a las 21:50 horas en la ermita de la Plaza de España. Se trata de una pieza musical compuesta por David Álvarez que será interpretada colectivamente por la comitiva de la Cruz de Mayo justo antes del inicio de la representación.

Programación del día central

El sábado 2 de mayo concentrará el grueso de la programación cultural y gastronómica:

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La apertura del mercadillo de artesanos en la Plaza de la Constitución con productos tradicionales, a las 10.00 horas. Por la tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar la Cata de vino romano acompañada de dulces típicos de Palomas. A continuación, a las 21.30 horas dará comienzo el pasacalles de animación con escupefuegos para guiar al público hacia el inicio del espectáculo. Por último, a las 22.00 horas, se llevará a cabo la representación de ‘El Paso de la Santa Cruz’, que culminará con fuegos artificiales y una verbena popular. Esta iniciativa ha sido elogiada por el diputado Ricardo Cabezas y la directora del CEMART, Nuria Mª Franco, como un ejemplo de cómo el patrimonio inmaterial cobra vida a través de la creatividad y el esfuerzo compartido de una comunidad.