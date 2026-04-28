La Siberia lidera la gestión ética de colonias felinas con un proyecto pionero en nueve municipios

La Mancomunidad de Municipios Siberia ha puesto en marcha un ambicioso Programa de Gestión Ética de Colonias Felinas que afectará a nueve de sus localidades integrantes. Este proyecto, que cuenta con una inversión total de 86.406,14 euros, sitúa a la Siberia a la vanguardia del bienestar animal en Extremadura al ser la primera mancomunidad de la región en obtener financiación de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales para la gestión de gatos comunitarios.

Una inversión histórica en bienestar animal

El presupuesto del programa se nutre de una subvención estatal de 68.922,33 euros, complementada con 17.483,81 euros aportados por la propia Mancomunidad en concepto de cofinanciación. El plan de actuación se desarrollará en los municipios de Baterno, Casas de Don Pedro, Esparragosa de Lares, Garbayuela, Garlitos, Risco, Sancti-Spíritus, Siruela y Talarrubias.

Entre las intervenciones sanitarias previstas, el programa contempla la esterilización, vacunación, desparasitación e identificación mediante microchip de un mínimo de 250 gatos. Este procedimiento, conocido como gestión ética, busca no solo el control del número de ejemplares, sino garantizar su salud y una integración armoniosa en el entorno urbano de acuerdo con la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

Formación técnica y ciudadana

Para asegurar el éxito de la implantación, entre el 23 y el 26 de abril se han llevado a cabo diversas jornadas informativas y cursos de formación impartidos por la Asociación Zoonía. Estas sesiones han estado dirigidas tanto a la ciudadanía en general como a perfiles específicos: personal municipal, cargos públicos, Policía Local y personas cuidadoras de las colonias.

Las jornadas técnicas celebradas en Talarrubias permitieron a las autoridades y agentes de seguridad conocer los protocolos de actuación y la normativa vigente. Por su parte, los cursos desarrollados en Siruela y Casas de Don Pedro se centraron en las buenas prácticas para las personas gestoras de colonias, abordando la coordinación necesaria con la administración local y el trabajo diario en este ámbito.

Un modelo integral de convivencia

La gestión ética de colonias felinas se define como un procedimiento de intervención pública que supera la simple actuación técnico-veterinaria. Se trata de un sistema socioambiental que integra la organización administrativa, la participación ciudadana y la concienciación social para mejorar la convivencia en el territorio.

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Según el marco legal vigente, las entidades locales tienen la responsabilidad de planificar y ejecutar estos programas para garantizar una gestión eficaz de los animales comunitarios. Con la puesta en marcha de este proyecto, la Mancomunidad de la Siberia asume esta competencia bajo criterios de responsabilidad institucional y protección animal.