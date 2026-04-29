Las instituciones continúan trabajando para que Monesterio tenga un nuevo Cuartel de la Guardia Civil

La subdelegada del Gobierno de España en Badajoz, Isabel Cortés Gordillo, acompañada por el teniente coronel jefe de la Guardia Civil de Badajoz, Manuel Delgado Fuentes, han mantenido una reunión con la alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas, con la intención de, dar continuidad a la situación administrativa de los terrenos cedidos en su día por el ayuntamiento al Ministerio del Interior, para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en la localidad.

Según manifiesta Isabel Cortés, actualmente, “el Ministerio está trabajando en un nuevo plan de construcción de cuarteles en el territorio nacional”. En este contexto, por sus condiciones específicas, (entrada a Extremadura desde Andalucía, eje de comunicaciones por la A-66, Nacional 630 y EX103), el cuartel de Monesterio, formaría parte de los acuartelamientos, “operativamente necesarios” para Extremadura y así se habría hecho constar desde la comandancia de la Guardia Civil, a requerimiento de la administración general del Estado.

Cabe recordar que, el Consejo de Ministros, ha autorizado al Ministerio del Interior una inversión de 900 millones de euros, para ejecutar una segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado, que contempla la reforma, rehabilitación o construcción de inmuebles de uso policial, que se mantendrá en ejecución hasta 2034.

Los terrenos

En junio de 2019, el ayuntamiento de Monesterio acordó la cesión de terrenos al Ministerio del Interior para la construcción de este nuevo edificio. El solar se ubica en la calle Ronda de Bodonal de la Sierra, en la Ronda General de Circunvalación. Para la elección de este enclave se tuvieron en cuenta, su ubicación, desde donde prácticamente se otea todo el casco urbano, y su cercanía con el núcleo poblacional, para facilitar a los ciudadanos sus trámites habituales.

Pasados 7 años, la situación administrativa de estos terrenos seguirá siendo la misma, a la espera de que Monesterio forme parte del plan nacional y pueda comenzar el procedimiento que culmine con la construcción del nuevo cuartel. Siendo optimistas, “el plazo podría rondar los 4 años”, adelanta la subdelegada del Gobierno.

El teniente coronel Manuel Delgado, afirma que, la Dirección General de la Guardia Civil, contará con la “propuesta favorable” para la construcción del nuevo edificio. El responsable de la comandancia de Badajoz incide en que Monesterio, “desde del punto de vista operativo, es una ubicación muy importante”.

Efectivos

Actualmente, el cuartel de Monesterio cuenta con 9 efectivos y un comandante de puesto. Se trata de “un despliegue adecuado”, sostiene el teniente coronel Delgado. La plantilla actual “permite trabajar en el núcleo operativo comarcal”, con “atención ciudadana, de lunes a viernes, de entre 2 y 3 días a la semana”, a la vez que se dispone de “un volumen de patrullas en línea de servicio, que segura la atención inmediata las 24 horas”.

La construcción del nuevo cuartel “no conllevaría necesariamente el aumento de plantilla”, asegura el responsable de la institución en Badajoz. Sin embargo, aumentaría el catálogo de servicios a la ciudadanía y facilitaría la actividad de equipos comarcales en aspectos como “investigación, violencia de género, etc.), “sin la necesidad de que estos equipos radiquen en la misma población”.

Obras de mejora y mantenimiento

Mientras llega este momento, el actual cuartel, ubicado en pleno centro urbano del municipio, está siendo sometido a diferentes obras de remodelación. Esta reunión de trabajo y posterior visita al acuartelamiento, en la que también estuvieron presentes el sargento, comandante de puesto, Miguel Muñoz López, el concejal del Área de Urbanismo, Antonio José Villalba y la concejala del Área Social, María Fernanda Díaz, también sirvió para hacer seguimiento a estas intervenciones.

Una vez finalizada una primera fase, “en la que se actuó en lo más urgente”, está previsto que en dos semanas se inicie una segunda actuación, “ya adjudicada”, financiada a través del convenio entre Guardia Civil y Diputación de Badajoz, con el objetivo de “adecuar perfectamente las instalaciones tanto a las necesidades del servicio como a las de los ciudadanos”, señala Isabel Cortés.

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La alcaldesa de Monesterio ha expresado su “satisfacción” por esta reunión que, permitirá que “se agilicen los trámites” para que la localidad pueda contar con estas nuevas instalaciones. “Al día de hoy, estamos en mejores condiciones que otros municipios para formar parte del nuevo Plan de Infraestructuras”, asegura la regidora.