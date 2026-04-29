La segunda edición de 'Empresa saludable' moviliza a 250 empleados públicos

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado los resultados de la segunda edición del programa ‘Empresa Saludable’, una iniciativa que se afianza como pilar estratégico para la mejora de la salud y los hábitos de la plantilla provincial. El proyecto, de adhesión voluntaria, ha logrado movilizar a 250 trabajadores, centrando sus esfuerzos en el bienestar físico y emocional, la promoción de hábitos de vida sanos y la reducción del absentismo laboral.

Nutrición y retos colectivos

Uno de los pilares fundamentales de esta edición ha sido el programa cardiovascular, en el que 82 empleados recibieron atención individualizada de especialistas en nutrición. Los datos reflejan una evolución positiva, destacando especialmente la reducción de peso mediante la pérdida de grasa corporal entre los participantes.

En el ámbito de la actividad física, el programa ha batido récords con un reto colectivo en el que 68 participantes completaron más de 66,6 millones de pasos. Esta acción no solo ha fomentado el ejercicio regular, sino que ha tenido un impacto ambiental positivo al evitar la emisión de más de 8.600 kilogramos de CO₂. Además, la institución ha facilitado sesiones regulares de ejercicio tres veces por semana para integrar la actividad física en la rutina diaria de los trabajadores.

Salud física y emocional

El programa también ha abordado de manera específica las dolencias físicas y el estrés. El eje osteomuscular ha atendido a 44 trabajadores, quienes han reportado una disminución del dolor y una mejora de la movilidad, impactando directamente en su desempeño laboral cotidiano.

De forma paralela, el bienestar emocional se ha reforzado con la participación de 71 personas en acciones de gestión del estrés, tanto para el ámbito profesional como personal. Talleres de alimentación saludable y prevención musculoesquelética completaron una oferta formativa que obtuvo valoraciones superiores a cinco sobre seis por parte de los usuarios.

Resultados y satisfacción

Los indicadores de éxito avalan la continuidad del proyecto: el 96% de los participantes en los programas de salud psicológica y osteomuscular afirma haber experimentado mejoras directas en su salud. Por su parte, el programa de ejercicio físico alcanzó una calificación media de 9,37 sobre 10.

Noticias relacionadas

Durante la presentación, la presidenta Raquel del Puerto subrayó que estos resultados tangibles fortalecen el compromiso de la plantilla y sitúan a la institución como una herramienta consolidada en la inversión en salud laboral y bienestar.