Monesterio celebra el Día de la Danza con un flashmob y el VI Festival Danzaria

Monesterio celebró el Día Mundial de la Danza con una jornada repleta de actividades para las que el ayuntamiento contó con la colaboración de la bailaora Manuela Sánchez y la Diputación Provincial de Badajoz, a través de VI Festival de Danza Contemporánea, ‘Danzaria’.

Previamente, la tarde del pasado domingo, la Plaza del Pueblo fue escenario de una primera actividad conmemorativa con esta efeméride. La academia de baile de Manuela Sánchez, ofreció una exhibición, preámbulo a la programación del miércoles, 29 de abril, en la que el municipio volvió a confirmar su apoyo a las artes escénicas y de la música, como lenguaje artístico a través de la danza.

A las 18:30 horas, en el Centro de Ocio ‘Las Moreras’, (estaba previsto al aire libre y se cambió de ubicación por la previsión de lluvias), acogió una actividad muy participativa y solidaria, a través de un flashmob, organizado por Manuela Sánchez. Los únicos requisitos, “acudir vestidos con pantalón negro y camisa blanca”. Para completar la indumentaria, la organización regaló un clavel a cada participante. El baile flamenco, por rumbas, bajo la directriz de Sánchez, hizo disfrutar a los asistentes de una tarde diferente, en la que, además, se recaudaron fondos, destinados a la asociación extremeña por la lucha contra el Maltrato Infantil, AELMI. Para ello, cada participante aportó la cantidad simbólica de 2 euros.

Flashmod por rumbas en el centro de ocio Las moreras / Casa de la Cultura

Danzaria

A las 20:00 horas, el auditorio municipal de la casa de la cultura acogió el espectáculo, ‘Lucia Joyce’, Karlik Danza-Teatro. Un año más, la Diputación Provincial de Badajoz apostó por esta localidad para acercar la danza contemporánea, a través de su sexto festival provincial.

Karlik Danza-Teatro es una de las compañías más veteranas de la escena extremeña. Este año, en su 35º aniversario, se presentó la obra ‘Lucia Joyce’. La historia de una mujer apasionada que se entregó a la danza. Su historia habla de la difícil convivencia con un genio cuando el papel de una mujer es, a penas, ser musa, pero no artista.

Con estas actividades se cierra una amplia programación que se inauguró el pasado día 20. La Semana Cultural de Monesterio, resume la concejala del Área de Cultura, Manola Ferreira, “ha cumplido con las expectativas iniciales”. Teatro, exposición y talleres de pintura, audiciones musicales, la presentación de un libro sobre la historia del C.P. Monesterio y del proyecto ‘Cadenetas y Letras’ de la biblioteca Cervantes, la conmemoración de la fiesta de San Marcos, el baile y la danza, han protagonizado 9 días, “destinados a promover la cultura y dinamizar la vida local”, a través de actividades, “diseñadas y programadas para público de todas las edades”, afirma Ferreira.

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“Acercar las diferentes expresiones artísticas a la ciudadanía”, forma parte del proyecto cultural que se ha desarrollado a lo largo de estos días que, “son el pistoletazo de salida”, para la amplia programación que se desarrollará a lo largo del próximo verano, concluye la concejala.