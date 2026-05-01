Devastador incendio en una granja de cerdos en Villafranca de los Barros: 200 gorrinos muertos y la nave calcinada
Efectivos de los bomberos de la Diputación de Badajoz han extinguido las llamas en la nave. Aunque las pérdidas materiales son cuantiosas, no hay que lamentar daños personales
200 cerdos muertos y la nave calcinada. Este es el resultado del incendio que se ha registrado en una granja situada en el kilómetro 2 de la carretera Ba-155, cerca de Villafranca de los Barros (Badajoz).
Según el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura, sobre las 8.58 de esta mañana se ha recibido la llamada de alerta y se ha movilizado a varias dotaciones de bomberos de los parques de Zafra y Almendralejo, así como a una patrulla de la Guardia Civil.
Los efectivos han logrado apagar las llamas, pero 200 cerdos han muertos y la nave ha quedado totalmente destruida, aunque no se registraron víctimas humanas, aunque sí grandes pérdidas materiales.
Por ahora, la causa del incendio está siendo investigada por las autoridades, que han puesto en marcha los protocolos de seguridad pertinentes para determinar los orígenes del fuego y las posibles responsabilidades.
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