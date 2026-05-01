Devastador incendio en una granja de cerdos en Villafranca de los Barros: 200 gorrinos muertos y la nave calcinada

200 cerdos muertos y la nave calcinada. Este es el resultado del incendio que se ha registrado en una granja situada en el kilómetro 2 de la carretera Ba-155, cerca de Villafranca de los Barros (Badajoz).

Según el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura, sobre las 8.58 de esta mañana se ha recibido la llamada de alerta y se ha movilizado a varias dotaciones de bomberos de los parques de Zafra y Almendralejo, así como a una patrulla de la Guardia Civil.

Los efectivos han logrado apagar las llamas, pero 200 cerdos han muertos y la nave ha quedado totalmente destruida, aunque no se registraron víctimas humanas, aunque sí grandes pérdidas materiales.

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Por ahora, la causa del incendio está siendo investigada por las autoridades, que han puesto en marcha los protocolos de seguridad pertinentes para determinar los orígenes del fuego y las posibles responsabilidades.