Monesterio rinde homenaje a Rufino Garrote en la inauguración del edificio de las pistas de mojón

El nuevo edificio de la Pista Municipal de Mojón de Monesterio singulariza la figura de quien, durante muchos años ha persistido en el empeño de recuperar un deporte autóctono, que casi llega a desaparecer, y al día de hoy, cuenta con decenas de adeptos, incluyendo a jóvenes, mujeres y niños.

En la fachada principal de la edificación luce una placa con la siguiente inscripción: “El ayuntamiento de Monesterio agradece a Rufino Garrote, ‘Molina’, presidente de la peña mojonera El Chorrito, por su entrega y compromiso, en favor de mantener este juego popular y hacer de este espacio un lugar de encuentro, convivencia y tradición”.

La placa fue descubierta por el propio homenajeado que, para nada se esperaba este homenaje, al que acudió toda su familia. Emotiva y merecida sorpresa, por la trayectoria, el empeño, el compromiso y la entrega de un hombre que ha dedicado buena parte de su vida a recuperar y poner en valor una tradición que forma parte de la identidad monesteriense. Ahora, más que nunca, su nombre queda ligado para siempre a la historia del juego del mojón.

Un edificio que hace pueblo

Antes del descubrimiento de la placa, rodeado por los socios y socias de la peña, Rufino recibió el reconocimiento de su pueblo a través de las palabras que pronunció la alcaldesa. “Con este tipo de instalaciones, hacemos pueblo”, expresó Loli Vargas, que estuvo acompañada por la concejala del Área Social, María Fernanda Díaz. En la construcción del nuevo edificio, el ayuntamiento ha invertido unos 65.000 €, con fondos propios. “Dineros de todos y cada uno de los monesterienses”, añadió la alcaldesa. Aun más importante, subrayó, es que, “en cada esquinita de estas instalaciones tenemos un trocito de pueblo, porque su construcción se ha realizado íntegramente, a través de empresas locales”.

De Rufino Garrote dijo: “Es una persona que lo ha dado todo y a pesar de sus años lo sigue dando todo por Monesterio”. Rufino se marcó el propósito de “crear la peña, hacerla crecer, incluir competiciones femeninas, enseñar el juego a nuestros niños y niñas… un reto que surgió de la necesidad personal de Garrote, para que este deporte no se perdiera”. Este reconocimiento concluyó Loli Vargas, “es muy poquito para todo lo que tú has dado por Monesterio”.

Tras el descubrimiento de la placa conmemorativa, Rufino Garrote expresó su “satisfacción” por este gesto. Agradeció expresamente a la peña mojonera que preside y a todo el pueblo: “Hombres, niños y mujeres, todos implicados con este juego”, señaló.

De manera espontánea, tomó la palabra uno de los socios para sugerir a sus compañeros y compañeras el cambio de nombre de la peña. “Creo, sinceramente, que este hombre se lo merece”, expresó, para plantear que, a partir de ahora, la peña, en lugar de denominarse ‘El Chorrito’, tome el nombre de Rufino Garrote, ‘Molina’.

Rufino Garrote con la alcaldesa y la concejala del Área Social / Rafa Molina

Fiesta del Trabajo

La celebración del Primero de Mayo, volvió a congregar a centenares de personas para disfrutar de una convivencia en torno a este juego ancestral. Monesterio celebra históricamente el Día del Trabajo con largas partidas de mojón que se acompañan de bebida y asados ibéricos, que se sirven de forma gratuita entre participantes y asistentes.

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Las competiciones comenzaron a las 10 de la mañana con el campeonato infantil. Una hora más tarde se inició el campeonato femenino y a las 12 del mediodía el absoluto masculino. La organización contó con la colaboración de la peña mojonera, la Universidad Popular, la Diputación Provincial de Badajoz y el programa de Dinamización Deportiva de la mancomunidad de Tentudía, a través de la participación de su dinamizadora, Esperanza Boza.