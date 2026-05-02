Suceso
Un herido leve tras la salida de vía de un vehículo en la EX-104 a la altura de La Coronada
La víctima ha sido trasladada al Hospital Don Benito-Villanueva
Una persona ha resultado herida de carácter leve tras la salida de vía de un vehículo en la carretera EX-104 a la altura de La Coronada (Badajoz).
Según ha informado el 112 Extremadura a través de sus redes sociales, el herido ha sido trasladado al Hospital Don Benito-Villanueva.
En el accidente han intervenido una unidad medicalizada de emergencias (UME), bomberos, agentes de la guardia civil y personal de conservación de carreteras.
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