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Un herido leve tras la salida de vía de un vehículo en la EX-104 a la altura de La Coronada

La víctima ha sido trasladada al Hospital Don Benito-Villanueva

El hospital Don Benito-Villanueva de la Serena.

El hospital Don Benito-Villanueva de la Serena. / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Una persona ha resultado herida de carácter leve tras la salida de vía de un vehículo en la carretera EX-104 a la altura de La Coronada (Badajoz).

Según ha informado el 112 Extremadura a través de sus redes sociales, el herido ha sido trasladado al Hospital Don Benito-Villanueva.

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En el accidente han intervenido una unidad medicalizada de emergencias (UME), bomberos, agentes de la guardia civil y personal de conservación de carreteras.

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