El XXXVI Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa llega a Jerez de los Caballeros (Badajoz)
Del 7 al 10 de mayo, la localidad pacense unirá la excelencia profesional de los concursos de corte y calidad con una oferta lúdica encabezada por el grupo Taburete
La Crónica de Badajoz
Jerez de los Caballeros volverá a convertirse en el referente indiscutible del sector del porcino ibérico con la celebración de su XXXVI Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa, que tendrá lugar del 7 al 10 de mayo. El alcalde, Raúl Gordillo, junto a su equipo de gobierno, ha presentado este martes un programa que destaca por haber cubierto la totalidad de los stands del recinto ferial, consolidando la confianza de ganaderos e industriales en este certamen de amplísima trayectoria.
Excelencia en el sector profesional
El programa profesional arrancará el jueves 7 de mayo con el prestigioso Concurso 'Jamón de Oro', destinado a jamones ibéricos de bellota, cuya entrega de premios se realizará durante la inauguración oficial a las 19:00 horas. Este acto inaugural acogerá además un reconocimiento póstumo a Manuel Jorge Hernández Águedo, de la empresa Oro Graso, por su dilatada trayectoria en el sector.
Asimismo, el viernes 8 de mayo se desarrollarán las Jornadas Técnicas 'Territorio Pata Negra', donde se abordarán temas críticos como el control de calidad mediante tecnología NIRS, la situación de la Peste Porcina Africana y la regeneración de la dehesa. La vertiente técnica culminará el domingo 10 de mayo con el XVIII Concurso Nacional de Cortadores de Jamón Ibérico de Bellota.
Ocio, gastronomía y el concierto de Taburete
El Salón no solo se enfoca en el ámbito industrial, sino que busca la promoción del producto a través de degustaciones populares, 'show cooking' a cargo del chef Juan Manuel Salgado (viernes 8) y una master class guiada por el cortador profesional Pepe Alba (sábado 9).
En el apartado musical, la oferta lúdica tendrá su punto álgido con el concierto del grupo Taburete, que actuará el sábado 9 de mayo a las 22:30 horas en la Ciudad Deportiva 'Manuel Calzado Galván'. El cartel musical se completa con actuaciones de Chloé de la Rosa, Cosmonautas y L43 Band, además de una clase de toreo de salón y diversos talleres para todos los públicos. El impacto económico ya se percibe en la localidad, con la hostelería prácticamente al completo para las fechas del evento.
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