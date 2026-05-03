El personal de la residencia La Coronada denuncia un clima laboral "insostenible"

Parte del personal de la residencia de mayores La Coronada, situada en Villafranca de los Barros, ha denunciado públicamente la situación "insostenible" que atraviesa el centro. Según el colectivo, el entorno de trabajo se ha visto gravemente deteriorado por un conflicto laboral que persiste desde hace años sin que la dirección ni el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) hayan tomado cartas en el asunto de manera eficaz.

Sin soluciones efectivas

Los empleados señalan como origen del problema la conducta de una trabajadora del centro, cuya actitud ha generado un "clima de tensión y hostilidad" constante. A pesar de que esta situación ha sido trasladada de forma reiterada a los responsables de la residencia y a instancias superiores del SEPAD, los afectados denuncian que la ausencia de medidas reales ha permitido que el conflicto se cronifique y se agrave con el paso del tiempo.

Impacto en la salud y el servicio

Las consecuencias de este entorno hostil ya se reflejan en la salud de la plantilla: actualmente hay al menos cinco trabajadores de baja laboral, algunos de ellos por episodios vinculados a la ansiedad. Los denunciantes sostienen que es imposible desarrollar su labor asistencial en estas condiciones de presión psicológica.

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Además, el colectivo advierte que este clima perjudicial trasciende al personal y termina afectando a la calidad del servicio que reciben los mayores. Según explican, la tensión laboral interfiere en el normal funcionamiento de las tareas de cuidado, lo que supone un riesgo para la atención adecuada de los usuarios de la residencia si no se interviene de inmediato para restaurar la convivencia profesional.