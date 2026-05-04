Recreación
La Albuera (Badajoz) revive su historia con una nueva edición de ‘La Batalla’
La Fiesta de Interés Turístico Regional contará con la participación de más de 700 personas y un rotundo mensaje de “No a la guerra” entre el 8 y el 16 de mayo
La Crónica de Badajoz
Del 8 al 16 de mayo de 2026, el municipio de La Albuera se convertirá en el epicentro de la historia viva al conmemorar los hechos de 1811 vinculados a la Guerra de la Independencia. El evento, consolidado como un referente del turismo histórico en Extremadura, ofrecerá un programa que combina recreaciones, cultura y gastronomía para todos los públicos.
Impulso económico y cultural
Durante la presentación oficial, Ana Belén Valls, diputada de la Diputación de Badajoz, destacó que la institución destina más de 300.000 euros al apoyo de las Fiestas de Interés Turístico Regional de la provincia. Valls subrayó que ‘La Batalla de La Albuera’ es un ejemplo de cómo un municipio puede transformar su pasado en un motor de desarrollo turístico, cultural y económico, fortaleciendo la identidad local.
Inmersión histórica en las calles
Una de las grandes novedades de este año es la recuperación del teatro de calle, permitiendo que los visitantes se sumerjan totalmente en la época mientras pasean por la localidad. El alcalde, Manuel Antonio Díaz, señaló que en esta edición la recreación enviará un mensaje claro de “No a la guerra”. La programación incluye además desfiles de regimientos, escaramuzas militares, un mercado de época y propuestas de gastronomía tradicional.
Actos institucionales y gran recreación
El programa arrancará el viernes 8 de mayo con un desfile nocturno. El sábado 16 de mayo tendrán lugar los actos institucionales con la participación de la Brigada Extremadura XI y el tradicional homenaje en el Monolito Inglés en el Parque de Wellington. El evento concluirá con la gran recreación histórica de la Batalla, que promete emocionar a los miles de visitantes que cada año acuden a esta cita intergeneracional, en la que también participan los más pequeños en desfiles infantiles.
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