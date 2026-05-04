La Cocosa presenta su nueva programación con 12 actividades gratuitas

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, ha dado a conocer la programación 2026–2027 del CPPC ubicado en la finca La Cocosa. En un acto que contó con la presencia de la diputada provincial Paqui Silva y el responsable técnico Vicente J. Naranjo, se revelaron los detalles de una estrategia que busca consolidar el astroturismo y la divulgación científica en la provincia.

Cartel de la temporada 2026 - 2027 del CPPC de La Cocosa. / Diputación de Badajoz

Un calendario de hitos celestes

La nueva temporada contempla un total de 12 sesiones gratuitas que se desarrollarán entre mayo de 2026 y abril de 2027. El programa está diseñado para coincidir con fenómenos astronómicos de gran relevancia, destacando el Eclipse Solar y la observación de las Perseidas en agosto, así como la Star Party de septiembre.

Otras citas clave incluyen el avistamiento del Triángulo de Verano en julio, las Leónidas en noviembre y una jornada especial por San Valentín en febrero. Según la diputada Paqui Silva, el objetivo primordial es "generar conciencia sobre la contaminación lumínica, uno de los problemas ambientales más silenciosos".

Programa de la temporada 2026 - 2027 del CPPC de La Cocosa. / Diputación de Badajoz

Logística y sostenibilidad

Para garantizar la calidad de la experiencia y minimizar el impacto ambiental, la organización ha dispuesto que las inscripciones para cada actividad se abrirán con una semana de antelación a través de la web del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde. El aforo será de 50 personas por sesión. Se habilitará lista de espera, y se ofrecerá un servicio gratuito de autobús desde Badajoz para reducir el tráfico y la interferencia lumínica en la finca, que cuenta con el sello de calidad de la Fundación Starlight.

Además, tras cada sesión se realiza una encuesta de satisfacción entre las personas participantes. Los comentarios de la pasada temporada han sido muy positivos y han permitido incorporar mejoras en la organización y el desarrollo de las actividades de esta nueva edición, reforzando la calidad de la experiencia y su carácter divulgativo.

Nuevas infraestructuras en La Cocosa

El CPPC no solo mantiene su oferta de observación directa, sino que ha ampliado sus instalaciones para enriquecer la visita. Actualmente, el centro incorpora un espacio musealizado sobre el cielo nocturno y trabaja en el desarrollo de un huerto astronómico.

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Estas acciones se integran en la estrategia regional "Extremadura, Buenas Noches", orientada a convertir el cielo estrellado en un motor de desarrollo sostenible para los municipios pacenses.