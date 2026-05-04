Finaliza el plazo para pagar el impuesto de circulación en la provincia

El próximo lunes, 11 de mayo, concluye de forma general en toda la provincia el periodo de pago voluntario del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Esta fecha límite cuenta con excepciones señaladas por el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), ya que en la ciudad de Mérida el plazo se extiende hasta el próximo 3 de junio, mientras que estos plazos no afectan a la capital pacense ni a sus pedanías.

Canales habilitados para el abono

Los sujetos pasivos que tengan en su poder los recibos del impuesto pueden efectuar el pago en las entidades bancarias colaboradoras o a través de la web del OAR mediante el uso de tarjeta o el sistema bizum. Asimismo, existe la posibilidad de realizar el trámite por giro postal en cualquier oficina de Correos presentando la carta de pago, o utilizar la Oficina Virtual y las aplicaciones móviles para iOS y Android si se dispone de certificado digital o Cl@ve.

Notificaciones y obtención de documentos

Aunque el OAR ha enviado comunicaciones físicas a los contribuyentes que no tienen el pago domiciliado, el organismo advierte que este es un servicio adicional no exigido por ley. Por tanto, el hecho de no recibir dicha carta de pago no exime al ciudadano de su obligación tributaria.

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En caso de no haber recibido la documentación, los interesados deben solicitarla antes de que expire el plazo a través de la oficina virtual, llamando al Centro de Atención Telefónica al 924 210 700, acudiendo a las oficinas comarcales con cita previa o solicitándola directamente en su propio Ayuntamiento.