Mayo llega cargado de teatro y música clásica en Villafranca de los Barros

El mes de mayo arranca con una ambiciosa programación cultural en Villafranca de los Barros, donde el teatro, en especial la comedia, se convertirá en el eje central de las actividades. La propuesta, presentada por la concejala de Cultura, Miriam García Cabezas, junto al coordinador del área, Fernando Clemente, incluye tanto producciones profesionales como el regreso del teatro amateur a los escenarios locales.

La comedia toma el escenario

El Teatro Cine Festival será el epicentro de las representaciones, con tres obras que prometen llenar la sala. La primera cita será el viernes 8 de mayo con 'Pijama para Seis', una comedia de enredos protagonizada por el reconocido actor Gabino Diego. La obra, premiada por la calidad interpretativa de su elenco, dará el pistoletazo de salida a un mes marcado por el humor.

A esta propuesta se suma el II Ciclo de Teatro Amateur, que traerá tres comedias de gran calidad. El 29 de mayo, el grupo Espacio Trece representará 'Mucha Mierda', un homenaje tanto a la escritora Agatha Christie como al propio mundo del teatro, según su director, Francisco Blanco.

Al día siguiente, el 30 de mayo, será el turno de La Calentura', de la compañía Palique Teatro, dirigida por Juan Francisco Castaño, quien asegura que la diversión está garantizada. La agrupación cuenta con una sólida trayectoria desde 2005 y mantiene abiertas sus puertas a nuevos participantes.

Cerrará el ciclo la obra 'Las horas serenas', de la compañía Hachas Teatro de Torrejoncillo, cuyo texto fue galardonado en los XXI Premios Teatrales Raúl Moreno.

La música clásica también tendrá su espacio

Además del teatro, la música clásica ocupará un lugar destacado en la agenda cultural de mayo. El sábado 9 actuará la acordeonista Marta Cubas, reconocida con el segundo premio en el Certamen Pedro Bote.

Por su parte, el domingo 10 será el turno del barítono José Miguel Torres, en un concierto que, al igual que el anterior, se celebrará en el salón de actos de la Casa de Cultura.