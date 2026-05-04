Promedio apuesta por reciclar el aceite de cocina

El Consorcio Promedio ha puesto en marcha una ambiciosa campaña de sensibilización para fomentar el reciclaje de aceite vegetal usado bajo el lema de convertirlo en una “buena costumbre” entre la ciudadanía extremeña. La iniciativa, que llegará a medio centenar de municipios de la provincia, busca frenar el daño ambiental que supone verter este residuo por el fregadero, ya que un solo litro de aceite puede llegar a contaminar hasta mil litros de agua, además de causar graves averías en las tuberías y redes de saneamiento.

Impacto ambiental y recursos

El reciclaje adecuado del aceite doméstico permite su transformación en productos útiles como biocombustibles, velas o cosméticos. Sin embargo, los datos actuales reflejan que todavía queda camino por recorrer: en España se generan unos 150 millones de litros anuales (aproximadamente 3 litros por persona), pero solo se separa para su reciclaje entre el 20 y el 40 por ciento del total.

Para revertir esta situación y alcanzar los objetivos de la Ley 7/2022, Promedio ha reforzado la red de recogida con la instalación de 289 nuevos contenedores naranjas en las calles de 48 municipios, facilitando así puntos de depósito más cercanos a los hogares.

Campaña de concienciación y materiales

La acción informativa tiene como protagonista a una gota de aceite animada que protagonizará anuncios en televisión, radio, prensa y vallas publicitarias. Además de la presencia en medios, se llevarán a cabo actividades de concienciación en la calle y en centros educativos para incidir en la necesidad de cambiar hábitos hacia modelos más sostenibles.

Durante los meses de abril y mayo, se distribuirán folletos, imanes de nevera y embudos especiales con adaptador para botellas de plástico, facilitando que el proceso de separación en la cocina sea más limpio y sencillo para las familias. Toda la información y materiales de la campaña se pueden consultar en la web especializada reciclatuaceite.es.

Tres pasos para un reciclaje efectivo

La campaña recuerda que el proceso para evitar un problema ecológico es muy simple y consta de tres fases: enfriar y filtrar el aceite usado, guardarlo en una botella de plástico y, una vez llena y cerrada, depositarla en el contenedor naranja más cercano.

Noticias relacionadas

Este proyecto de refuerzo de infraestructuras y comunicación está cofinanciado por Promedio y la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, integrados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura.