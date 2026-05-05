El coste de las expropiaciones de la conexión entre Los Molinos - Tentudía asciende a 266.021 €

La Confederación Hidrográfica del Guadiana hace pública la información de los bienes y derechos afectados por las expropiaciones forzosas por las obras del proyecto de interconexión de los embalses de Los Molinos – Tentudía. En total, se verán afectadas 387 parcelas, de los términos municipales de Bienvenida (44), Calera de León (37), Fuente de Cantos (115), Higuera de Llerena (1), Llera (51), Monesterio (13) y Usagre (126). El coste de estas expropiaciones se eleva a 266.021 €.

Las actuaciones para la interconexión de los embalses de Los Molinos y Tentudía están declaradas de Interés General. Además, la disposición adicional primera del FDL 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medias urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, determina que las actuaciones vinculadas a la lucha contra la sequía, “llevarán implícita la declaración de utilidad pública y la urgente necesidad de ocupación, a los efectos de la Ley de Aguas y la Ley de expropiación forzosa.

Por último, según señala el anuncio publicado en el BOP, el vigente Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadiana, incluye en su programa de medidas, la interconexión de ambos embalses.

Las obras

Las obras contemplan una conducción que tendrá inicio en el depósito de la Sierra de Hornachos, hasta la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Llerena, en las cercanías de la población de Llera, con final en la ETAP de Tentudía, en la localidad de Monesterio. La nueva conducción tendrá un diámetro de 400 mm y una longitud total de 51.301 metros y discurrirá por los términos municipales de Llera, Usagre, Bienvenida, Fuente de Cantos, Calera de León y Monesterio.

Según los datos publicados, la estación de bombeo, ubicada en Bienvenida, “impulsará el caudal derivado hasta un depósito de regulación en la Sierra Capitana”. En este mismo enclave, (término de Bienvenida), se contempla la construcción de un nuevo depósito, formado por dos vasos con un volumen de 600 m3, cada uno de ellos. Para el acceso, se ha proyectado un camino y para su alimentación eléctrica, una red aérea de 75 m de longitud, desde la Línea Aérea de Media Tensión ‘Bienvenida’.

Evaluación ambiental

El proyecto, cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 36.956.648 € y servirá para solucionar definitivamente el problema de abastecimiento en la comarca de Tentudía cuando se producen largos periodos de sequía, fue sometido al procedimiento de evaluación ambiental simplificada. Cabe recordar que, con fecha, 26 de febrero, de este año, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Rego Demográfico, resolvió la formulación del informe de impacto ambiental, “al no preverse efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas y prescripciones establecidas en el documental ambiental y las expresamente aceptadas por el promotor”.

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Aquellas personas que se pudieran considerar perjudicadas por estas expropiaciones, podrán formular reclamaciones, en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del anuncio en el BOP.