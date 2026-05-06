El ayuntamiento de Monesterio pone a disposición del empresariado 8 puestos en el mercado de abastos

El ayuntamiento de Monesterio abre periodo de solicitud para la adjudicación de 8 puestos en el Mercado Municipal de Abastos. Se trata, según expresa la alcaldesa, Loli Vargas, de “poner a disposición de empresarios y emprendedores”, espacios para el “fomento de la actividad económica y comercial del municipio”, destinados a la “generación de oportunidades de emprendimiento y empleo local”.

Según el anuncio publicado a través de un bando de la alcaldía, el ayuntamiento ha establecido un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de su publicación, para que todas aquellas personas interesadas en la adjudicación de puestos vacantes puedan formular su solicitud. En concreto, los puestos disponibles se corresponden con los números 1, 4-5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13.

Las solicitudes deberán formalizarse en el modelo habilitado al efecto y presentarse en el registro general de ayuntamiento y deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: Fotocopia del DNI o tarjeta de residencia y permiso de trabajo, fotocopia del Impuesto de Actividades económicas que acredite el alta en el epígrafe correspondiente para la venta en cuestión, fotocopia del carné de manipulador de alimentos, certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, certificado de hallarse al corriente de la totalidad de los ingresos de derecho público con el ayuntamiento de Monesterio, así como declaración expresa en la que el solicitante manifieste conocer las normas a las que se ajusta su actividad y memoria descriptiva de la actividad a desarrollar.

Funcionamiento

Según recoge el reglamento de régimen interno del Mercado Municipal de Abastos, el horario de venta al público, apertura y cierre, es de lunes a sábados entre las 8:00 y las 14:00 horas. No obstante, los titulares de puestos y sus dependientes, podrán entrar una hora antes y salir una hora después. En caso de necesidad, para la preparación o retirada de productos, también podrá entrar durante las horas fijadas para la limpieza del edificio.

La cesión tendrá una vigencia de 10 años, tras los cuales deberá renovarse la solicitud, prohibiéndose la cesión de la titularidad de los puestos, bajo cualquier modalidad, salvo si el titular cumple 65 años, se jubila anticipadamente o acredita algún tipo de incapacidad que le impida el desarrollo de sus tareas.

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Actualmente, según se recoge en la ordenanza fiscal n. 11, que regula la tasa por el servicio del mercado de abastos, que fue aprobada por el pleno municipal en noviembre de 2011, los precios varían, según el puesto, con precios que oscilan entre los 41 € y 51 €. Por el uso de cámara frigorífica, las tasas varían según el peso, con un baremo de hasta los 500 kg.