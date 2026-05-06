Casas de Don Pedro volverá a caminar hasta La Boticaria en la III Marcha al Alba de la Memoria

Casas de Don Pedro volverá a mirar a uno de los lugares más dolorosos de su memoria colectiva. El próximo domingo, 10 de mayo, la localidad pacense acogerá la III Marcha al Alba de la Memoria, una jornada organizada por la Asociación Republicana Casareña con la colaboración del Ayuntamiento de Casas de Don Pedro, que tendrá como eje el recuerdo de los republicanos fusilados el 15 de mayo de 1939 en el entorno del cortijo de La Boticaria.

El programa comenzará a las 10.30 horas con una ofrenda floral en el panteón de los represaliados republicanos, situado en el cementerio municipal. A continuación, a las 10.45 horas, está prevista la marcha a pie hacia Las Boticarias, el enclave del olivar donde, entre los días 13 y 15 de mayo de 1978, se realizó la primera exhumación de los cuerpos de las víctimas.

A las 11.30 horas se celebrará un homenaje a la memoria de los represaliados republicanos, con reconocimiento a la labor de familiares y vecinos que protagonizaron aquella exhumación de la fosa común en plena Transición. Desde la organización se recuerda que aquel gesto permitió recuperar los restos de quienes habían permanecido enterrados durante casi cuatro décadas y trasladarlos con dignidad al cementerio de la localidad.

Fosas abiertas en el olivar del cortijo 'Casa de la Boticaria'. / Fernando Barrero

Ponencia de Fernando Barrero Arzac

La jornada continuará a las 13.00 horas en la Casa de Cultura, donde se celebrarán las ponencias. Intervendrá el historiador Fernando Barrero Arzac, autor de diversas investigaciones sobre los hechos ocurridos en Casas de Don Pedro, con la charla 'La dura y encarnizada batalla y cómo terminó la guerra en Casas de Don Pedro'. También participará José Ramón González, que hablará sobre 'Los caseríos de Zaldívar y Las Boticarias en el sistema concentracionario franquista'.

Tras las ponencias, a las 14.30 horas, se celebrará un pincho de camaradería en el bar La Parada. La programación concluirá a las 17.00 horas con la representación de la obra de teatro 'Yuntera', a cargo de la compañía Escénico 700 Pesetas, en la Casa de Cultura.

La organización ha advertido de que, en caso de lluvia, la marcha a pie quedará cancelada. Si esto ocurriera, la jornada pasaría directamente de la ofrenda floral en el cementerio a las ponencias de la Casa de Cultura. La decisión se comunicará el día anterior, en función de la previsión meteorológica.

Cartel de la actividad. / Cedido

La Boticaria, un lugar de memoria

La marcha tendrá como destino simbólico el olivar del cortijo de La Boticaria, en Casas de Don Pedro, donde fueron fusilados varios prisioneros republicanos el 15 de mayo de 1939, poco después del final de la Guerra Civil.

Según las investigaciones del historiador Fernando Barrero Arzac, los hechos se enmarcan en el sistema concentracionario franquista formado por los cortijos de Zaldívar y La Boticaria. Tras la rendición de la 109ª Brigada Mixta en el entorno del Guadiana, numerosos soldados republicanos fueron trasladados primero a Casas de Don Pedro y después al campo de concentración de Zaldívar. Una parte de los cautivos acabó en La Boticaria, donde fueron seleccionados y ejecutados.

Los cuerpos permanecieron enterrados en el olivar hasta mayo de 1978, cuando familiares y vecinos impulsaron su exhumación. Los restos fueron velados en la propia finca y trasladados después al cementerio municipal, donde hoy se encuentran en el panteón de los represaliados republicanos.

Con esta marcha, la Asociación Republicana Casareña quiere recordar a las víctimas y reconocer también la labor de quienes, en plena Transición, contribuyeron a recuperar su memoria y darles un entierro digno.