La Cruz de Mayo de las Bordadoras rinde homenaje a la Virgen Coronada

La Asociación de las Últimas Bordadoras ha vuelto a llenar de simbolismo y color la entrada de su sede, ubicada en el Censo Social del Pilar, con la elaboración de su ya tradicional Cruz de Mayo. Esta iniciativa, recuperada hace tres años, continúa consolidándose como una cita fija y destacada en el calendario, invitando a colectivos, centros educativos y vecinos a acercarse y disfrutar de una esta propuesta.

Un extenso grupo de bordadoras se ha reunido para presentar públicamente la Cruz, que podrá visitarse durante todo el mes de mayo. A la presentación han asistido los concejales del equipo de gobierno Miriam García Cabezas y Emilio Sánchez, quienes han querido respaldar esta iniciativa que apuesta por la recuperación de las tradiciones populares.

Dedicación especial a la Virgen de la Coronada

La presidenta de la asociación, Fernanda Díaz Cadenas, ha explicado que la Cruz de este año está dedicada al 75 aniversario de la coronación de la Virgen Coronada, motivo por el cual predominan los colores blanco y celeste. “Este año mis compañeras, cuando pensaron en la cruz, automáticamente lo hicieron en este aniversario, por eso esos son los colores protagonistas”, señalaba.

Las flores que adornan la Cruz han sido elaboradas en los talleres de la asociación, mientras que las flores naturales han sido aportadas por las propias socias, generando incluso lista de espera para colaborar. Toda la puesta en escena ha sido fruto del trabajo conjunto de las integrantes del colectivo.

Desde la asociación también han querido agradecer la implicación de Ferni Suárez, encargada de coordinar el montaje, así como la colaboración del ayuntamiento y de todas las socias. Por su parte, la concejala Miriam García Cabezas destacó el valor de esta iniciativa como posible impulso para que surjan nuevas cruces en la localidad.

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La Cruz de Mayo podrá visitarse en horario de mañana los lunes, martes y jueves, y en horario de tarde los martes, miércoles y jueves.