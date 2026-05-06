Movilidad eléctrica
El Gobierno invierte casi 3 millones de euros en Valverde de Leganés para sostenibilidad
El Programa DUS 5000 financia la transición energética del municipio extremeño a través de la mejora de la eficiencia en edificios, la renovación de la flota de vehículos y la recuperación de espacios públicos
La Crónica de Badajoz
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha visitado hoy la localidad de Valverde de Leganés para supervisar las actuaciones del Programa DUS 5000. Este ambicioso plan ha supuesto una inversión cercana a los tres millones de euros por parte del Ejecutivo central, con el objetivo de transformar el municipio en un referente de sostenibilidad y modernidad.
Durante su visita, Quintana ha destacado que estas intervenciones son un reflejo del modelo de país que se está construyendo, centrado en el bienestar de la ciudadanía y el compromiso con el medio ambiente. Según el delegado, la movilidad eléctrica y la transición energética son ya "realidades del presente" que requieren el liderazgo de las administraciones públicas.
Eficiencia energética y movilidad limpia
El proyecto desarrollado en Valverde de Leganés se articula en tres pilares fundamentales:
- Edificios municipales: Se ha trabajado en la mejora de la eficiencia energética para reducir el consumo y se han incorporado energías renovables, como la solar para autoconsumo.
- Transporte sostenible: Se ha impulsado la movilidad eléctrica mediante la adquisición de vehículos eléctricos para la flota municipal y la instalación de puntos de recarga.
- Entorno urbano: Se ha realizado una intervención en el arroyo de la Nave para fomentar la movilidad peatonal, la accesibilidad y la creación de espacios verdes.
Oportunidades para el desarrollo local
Quintana ha subrayado que la transición ecológica no es solo un reto ambiental, sino una oportunidad estratégica para fijar población y mejorar la calidad de vida en el ámbito rural. En este sentido, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España para que ningún municipio se quede atrás en este proceso de cambio.
"Se trata de construir un futuro mejor desde lo cercano, desde lo local", concluyó el delegado, señalando a Valverde de Leganés como un ejemplo de avance hacia una sociedad más limpia y eficiente.
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