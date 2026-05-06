La Guardia Civil detiene a dos personas mientras transportaban droga en Villafranca de los Barros

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de la localidad pacense de Villafranca de los Barros como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La investigación, en el marco de la operación ‘Guichén’, se inició el pasado mes de febrero, cuando la Guardia Civil detectó la actividad delincuencial de dos villafranqueses, con numerosos antecedentes policiales, quienes supuestamente se estarían dedicando a la venta y distribución de sustancias estupefacientes en su localidad de residencia.

Con los dispositivos de servicio establecidos en torno a ellos, la tarde del pasado domingo los agentes pudieron interceptarlos en la carretera N-630 dentro de su mismo municipio, procedentes del sur de la península.

225 dosis en el mercado ilícito

En el momento en el que los estaban identificando detectaron cierto nerviosismo en su comportamiento. Ante las sospechas de que pudiera ocultar algún tipo de sustancias estupefacientes, se llevó a cabo tanto la inspección de sus pertenencias como la del vehículo, pudiendo localizar en el exterior de la carrocería, bajo la tapa del depósito de combustible, 30 gramos de cocaína y 9 de heroína. De esta droga podrían obtenerse unas 225 dosis en el mercado ilícito, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Los detenidos guardaban la droga bajo la tapa del tanque de combustible del vehículo en el que viajaban. / GUARDIA CIVIL

Además, al conductor se le practicaron pruebas de detección de alcoholemia y drogas, que arrojaron resultados positivos en ambas.

Con las pruebas incriminatorias, los dos varones fueron detenidos y trasladados a dependencias oficiales de la Guardia Civil, donde se les instruyeron diligencias por la supuesta implicación en un delito contra la salud pública por traficar con drogas.

Además, el conductor fue propuesto para sanción por infracciones al conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y con presencia de drogas en su organismo, pendiente de confirmación en el laboratorio concertado por la DGT.

Noticias relacionadas

La droga intervenida por la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

Estas diligencias han sido remitidas a la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.