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Evolución del paro en Monesterio

Monesterio cierra abril con 259 desempleados que son 26 parados menos que hace un año

El sector servicios adelantó las contrataciones de Semana Santa al mes de marzo, con lo que el número de personas sin empleo se mantiene con un leve aumento de 2 parados más

La hostelería tira del desempleo local

La hostelería tira del desempleo local / Rafa Molina

Rafael Molina

Monesterio

 El sector servicios, fundamentalmente la hostelería, adelantó el periodo de contrataciones al mes de marzo, con lo que, al tratarse del mayor nicho de empleo local, el número de parados, prácticamente se mantiene con respecto a los datos del pasado mes de abril.

 Desde que existen cifras comparables, el número de personas sin empleo vuelve a ser histórico en el municipio para el cuarto mes del año. La localidad cerró abril con un total de 259 personas desempleadas. De ellas, 177 son mujeres, (mismo número de paradas que el mes anterior) y 82 son hombres, con 2 parados más que en marzo.

 Por sector, la localidad posee un total de 196 personas en el sector servicios, (150 mujeres y 46 hombres). Industria y construcción continúan presentando valores mínimos, con un total de 20 personas sin empleo en cada sector. El sector sin actividad posee 12 mujeres y 7 hombres en situación de desempleo. Los mejores datos los presenta agricultura, con cifras por debajo de 5 parados.

Ocupaciones elementales

 Teniendo en cuenta los grupos de ocupación, quienes se dedican a trabajos elementales, continúa ocupando el ranquin de personas paradas. Aquí se agrupan un total de 112 personas paradas, de ellas, 87 son mujeres y 25 hombres. En esta sección se incluyen trabajadores y trabajadoras con poca formación académica o capacitación técnica previa. Entre ellas, limpieza, trabajo agrícola básico, ayudantes de la construcción, etc. Empleos básicos, muy necesarios que forman parte del funcionamiento diario de empresas e instituciones que no exigen alta cualificación.

 En cuanto al resto de grupos, el de trabajadores de la restauración, se mantiene, con 51 personas en situación de desempleo, de las que 44 son mujeres. El grupo de artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y de la construcción agrupa a 27 desempleados, (21 hombres y 6 mujeres). La cifra de empleados contables y administrativos en situación de desempleo asciende a 21 personas, (17 mujeres y 4 hombres); mientras que los operadores de instalaciones y maquinaria y montadores arrojan un número de 11 demandantes de empleo, de los que 8 son hombres y 3 mujeres.

Históricos

Noticias relacionadas

 En el último año, Monesterio ha bajado la lista de desempleados en 26 personas, pasando de los 285 parados de abril, de 2025, a los 259 actuales. En estos 12 meses, han encontrado empleo 33 mujeres, mientras que el paro masculino ha subido en 7 personas. Si trasladamos la cifra de personas sin trabajo una década atrás, en abril de 2016, Monesterio contaba con 510 desempleados, de los que 318 eran mujeres y 192, hombres. En los últimos 10 años, el municipio ha conseguido rebajar las cifras del paro en 251 personas.

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