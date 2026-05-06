Sin corresponsabilidad municipal
Los municipios de Tentudía reciben 2,6 millones del Plan Avanzamos de la Diputación de Badajoz
Los pueblos con mayor subvención son Fuente de Cantos, con 617.704 € y Monesterio, con 572.148 €
Las ayudas están destinadas a financiar actuaciones de inversión en obras y equipamientos, gastos de personal y gastos corrientes
Los municipios de la comarca de Tentudía reciben un total de 2.624.888 €, procedentes del Plan Avanzamos de la Diputación Provincial de Badajoz. Este reparto de fondos se ha realizado en función del padrón municipal, con cuantías que oscilan entre los 146,2 €, para municipios de hasta 1.500 habitantes y los 134,72 €, para los que tienen entre 1.500 y 5.000 habitantes.
Del total de la subvención, el 50% deberá destinarse a la ejecución de inversiones, con carácter preferente, a la ejecución de inversiones financieramente sostenibles. La otra mitad de la ayuda concedida, puede reservarse indistintamente, a inversiones destinadas a gastos de personal o a gastos corrientes.
Una de las novedades de este plan, que se ejecutará sin corresponsabilidad municipal, es la posibilidad de justificar gastos del ejercicio anterior, con la intención de generar liquidez. Según anunció la presidenta de la Diputación Provincial de Badajoz en la presentación del plan, la previsión es que los pagos se hagan efectivos antes del verano.
Reparto por municipios
Según el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, la asignación que reciben los municipios de la comarca de Tentudía oscilan entre los 133.864 €, que recibirá el ayuntamiento de Calera de León y los 617.704 €, que le corresponden al municipio de Fuente de Cantos.
El resto de municipios del territorio tienen asignadas las siguientes cantidades: Bienvenida, 269.428 €; Bodonal de la Sierra, 144.139 €: Cabeza la Vaca, 184.504 €; Fuentes de León, 285.467 €; Monesterio, 572.148 €; Montemolín, 180.688 € y Segura de León, 236.946 €.
Satisfacción
La alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas ha valorado estas ayudas, “muy necesarias para mejorar la vida de vecinas y vecinos con recursos reales”. La alcaldesa agradece “el compromiso” de la Diputación de Badajoz y de su presidenta, ya que, este tipo de planes, “ofrecen tranquilidad a los ayuntamientos”, permitiendo “trabajar con más capacidad y ambición”.
Loli Vargas incide en la “importancia” de que, todas las personas residentes en Monesterio, estén empadronadas en la localidad. “El reparto que hace Diputación se realiza en función al número de habitantes”, expresa la alcaldesa, con lo que “si en Monesterio estuvieran empadronadas todas las familias que residen en el municipio, la cantidad a recibir hubiera sido mucho mayor”, concluye.
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