La verbena de San Isidro se celebrará este sábado en los nuevos aparcamientos del Paseo de Extremadura de Monesterio

La tradicional verbena con la que se inauguran los actos oficiales de la romería de San Isidro de Monesterio estrena emplazamiento. Este año, por primera vez, se celebrará en el nuevo aparcamiento municipal del Paseo de Extremadura. Para ello, y ante la previsión de lluvias, se está instalando una gran carpa, que dará cobijo a los actos oficiales de coronación de Romeros y Romeras y la posterior actuación musical.

Los motivos de este emplazamiento, los detalla el teniente de alcalde del ayuntamiento y miembro de la junta directiva de la Hermandad de San Isidro, Guillermo Robledo. En primer lugar, señala, la “necesidad de montar una carpa de doble altura”. Actualmente, las orquestas necesitan mayor espacio para la instalación de sus sistemas de iluminación y sonido, afirma Robledo, con lo que, estas dimensiones, “imposibilitan” la ubicación de la carpa en la Plaza del Pueblo, que ha sido desde siempre el lugar de celebración de esta actividad. Ante este impedimento, la Hermandad, sugirió la posibilidad de trasladar la verbena hasta la Plaza de Triana, que también ha sido descartada y, finalmente, se ha ubicado en los aparcamientos del Paseo de Extremadura.

Restricciones

La instalación de este elemento restringe el estacionamiento de vehículos en toda la zona que circunda la carpa, que ocupa el espacio central del parquin municipal. “La entrada y salida de autobuses”, no sufrirá ningún tipo de modificación, ya que, según señalan los organizadores, los “buses pueden rodear la carpa y realizar sus paradas habituales para la subida y bajada de viajeros”.

Estos inconvenientes se darán “hasta la mañana del domingo”. Se prevé que la instalación quede desmontada ese mismo día por la tarde, recobrando así la zona su “total normalidad”.

Desde la Hermandad de San Isidro, piden “disculpas” a los vecinos que pudieran verse afectados por esta instalación y los impedimentos que supone para el estacionamiento habitual de vehículos.

Actividades

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La programación de actividades del día 9 se iniciarán a las 20:00 horas, en la Parroquia, con el comienzo del quinario al patrón de agricultores y ganaderos. Una vez finalizada la misa, la actividad se trasladará hasta la carpa de los aparcamientos, donde tendrá lugar la coronación de romeros y romeras, infantiles y adultos, que este año son, Manuel Lancharro Chavero, (Romero Mayor), Inmaculada Ferreira Delgado, (Romera Mayor), Alberto Villalba González, (Romero Infantil), Lola Parra Sánchez, (Romera Infantil) y Vicente Naranjo Sánchez, (Capataz de Camino). Posteriormente, tendrá lugar el acto institucional de la hermandad. La velada finalizará con la actuación de la orquesta Suroeste y Dj Speaker.